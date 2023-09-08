МЮ ждет предложений из Турции по Ван де Беку
"Манчестер Юнайтед" пытается найти пристанище для своего полузащитника Донни Ван де Бека в Турции.
Трансфер Ван де Бека из "Аякса" за 40 миллионов фунтов в 2020 году иначе чем провальным не назовешь. Донни сыграл лишь 10 матчей за "Юнайтед" при Эрике Тен Хаге, своем бывшем наставнике по амстердамскому клубу.
Ван де Бек, в 2019 году номинированный на "Золотой мяч", не попал в заявку "Юнайтед" на Лигу Чемпионов, а также рискует остаться вне заявки на Премьер-Лигу, которую "красным дьяволам" надлежит сформировать к 13 сентября.
Трансферное окно в Турции открыто до 15 сентября, и ESPN утверждает, что "Юнайтед" активно ищет вариант среди местных клубов для 26-летнего голландца.
"Юнайтед" открыт к любым предложениям насчет Ван де Бека, будь то аренда или постоянный трансфер. Среди клубов, проявляющих интерес к Донни, называются "Фенербахче" и "Галатасарай".
08.09.2023 09:00
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Угробили просто парню карьеру. Зачем только переходят туда игроки, зная что этот клуб давно уже не тот, который был при САФ. Столько талантов они угробили за эти 10 лет, просто кошмар
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