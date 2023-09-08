МЮ ждет предложений из Турции по Ван де Беку

"Манчестер Юнайтед" пытается найти пристанище для своего полузащитника Донни Ван де Бека в Турции.

Трансфер Ван де Бека из "Аякса" за 40 миллионов фунтов в 2020 году иначе чем провальным не назовешь. Донни сыграл лишь 10 матчей за "Юнайтед" при Эрике Тен Хаге, своем бывшем наставнике по амстердамскому клубу.



Ван де Бек, в 2019 году номинированный на "Золотой мяч", не попал в заявку "Юнайтед" на Лигу Чемпионов, а также рискует остаться вне заявки на Премьер-Лигу, которую "красным дьяволам" надлежит сформировать к 13 сентября.



Трансферное окно в Турции открыто до 15 сентября, и ESPN утверждает, что "Юнайтед" активно ищет вариант среди местных клубов для 26-летнего голландца.



"Юнайтед" открыт к любым предложениям насчет Ван де Бека, будь то аренда или постоянный трансфер. Среди клубов, проявляющих интерес к Донни, называются "Фенербахче" и "Галатасарай".