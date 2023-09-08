Колуилл признался, что Лаллана уговорил его остаться в "Челси"

Леви Колуилл Защитник "Челси" Леви Колуилл признался, что бывший партнер по "Брайтону" Адам Лаллана убедил его остаться на "Стэмфорд Бридж".

Минувшим летом Колуилла сватали назад в "Брайтон", где он провел сезон 2022/23 на правах аренды, и "Ливерпуль", однако Леви положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый долгосрочный контракт с "Челси".

20-летний англичанин остался в "Челси", чтобы поработать с главным тренером Маурисио Почеттино, которого ему всячески нахваливал Лаллана, знакомый с аргентинским специалистом по совместной работе в "Саутгемптоне".

"Я несколько раз разговаривал с Адамом. Он рассказал мне, насколько он (Почеттино) хороший человек. Он считает его действительно хорошим тренером, и я учел это, когда принимал свое решение".

"Когда я, наконец, встретился с ним (Почеттино), то обнаружил, что все сказанное Адамом было правдой".

"Он очень отличается. Большинство тренеров смотрит на тебя только как на футболиста, но он не такой. Это помогает мне играть в свой лучший футбол. Я знаю, что прибавлю. Я могу гарантировать это. Он такой хороший тренер, и он будет подстегивать меня. Он не даст мне никаких поблажек, и именно в этом я нуждаюсь".

Если позволить мне расслабиться, у меня может быть хороший день или плохой день. Поэтому мне нужен тот, кто даст мне этот пинок под зад и скажет: "Продолжай трудиться". Это он и делает", — цитирует Колуилла Daily Mail.


Метки Брайтон, Колуилл, Лаллана, Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2023 08:00

Количество просмотров Просмотров: 549

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 08.09.2023 08:35 # chelsiukpro
    Будущий кеп стопудова

    (ответить)

  2. beatles-red 08.09.2023 08:34 # beatles-red
    Интересно чем Лаллане он насолил

    (ответить)

  3. largo-winch 08.09.2023 08:06 # largo-winch
    Проебалси

    (ответить)

  4. superglor 08.09.2023 08:03 # superglor
    6 Брайтон 4 9
    12 Челси 4 4

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: