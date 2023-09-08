Колуилл признался, что Лаллана уговорил его остаться в "Челси"

Защитник "Челси" Леви Колуилл признался, что бывший партнер по "Брайтону" Адам Лаллана убедил его остаться на "Стэмфорд Бридж".

Минувшим летом Колуилла сватали назад в "Брайтон", где он провел сезон 2022/23 на правах аренды, и "Ливерпуль", однако Леви положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый долгосрочный контракт с "Челси".



20-летний англичанин остался в "Челси", чтобы поработать с главным тренером Маурисио Почеттино, которого ему всячески нахваливал Лаллана, знакомый с аргентинским специалистом по совместной работе в "Саутгемптоне".



"Я несколько раз разговаривал с Адамом. Он рассказал мне, насколько он (Почеттино) хороший человек. Он считает его действительно хорошим тренером, и я учел это, когда принимал свое решение".



"Когда я, наконец, встретился с ним (Почеттино), то обнаружил, что все сказанное Адамом было правдой".



"Он очень отличается. Большинство тренеров смотрит на тебя только как на футболиста, но он не такой. Это помогает мне играть в свой лучший футбол. Я знаю, что прибавлю. Я могу гарантировать это. Он такой хороший тренер, и он будет подстегивать меня. Он не даст мне никаких поблажек, и именно в этом я нуждаюсь".



Если позволить мне расслабиться, у меня может быть хороший день или плохой день. Поэтому мне нужен тот, кто даст мне этот пинок под зад и скажет: "Продолжай трудиться". Это он и делает", — цитирует Колуилла Daily Mail.