Еще две женщины обвинили Антони в жестоком поведении
Еще две женщины обвинили вингера "Манчестер Юнайтед" Антони в жестоком поведении.
В данный момент полицейские Большого Манчестера и бразильского штата Сан-Паулу уже ведут свои расследования в отношении Антони, которого его бывшая девушка Габриэла Каваллин обвинила в домашнем насилии.
Проблемы, с которыми столкнулся Антони, растут как снежный ком. Поступок Каваллин вдохновил еще двух женщин на откровения в отношении 23-летнего футболиста, на днях отчисленного из сборной Бразилии.
Первой из них является студентка юридического факультета Райсса Де Фрейтас, которая утверждает, что она была вынуждена обратиться в больницу после случившегося в мае прошлого года инцидента.
По словам Де Фрейтас, Антони и Маллу Охана, бывшая жена бывшего бразильского футболиста Дуду, нанесли ей телесные повреждения в Land Rover игрока "Юнайтед" после ночного клуба.
В то же время 33-летняя Ингрид Лана, банкир по профессии, также обвиняет Антони в применении физической силы. Инцидент имел место в октябре прошлого года.
"Он пытался заняться сексом со мной, а я не хотела. Он толкнул меня в стену, и я ударилась головой", — цитирует Лану Daily Mail.
Лана уже дала интервью португальскому телеканалу Record TV, который выпустит материал в эфир в воскресенье вечером.
08.09.2023 07:00
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Скока с скамоблэдей таких игроков? Эти игроки биомусор! Купил и выкинул...
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Ну все на этом
У него же на лице написано что он больной
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это финиш
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Вот и пицес пришел карьере
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Давай мюмю плати за всех ублюдков что зовешь к себе.
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А что они раньше молчали..чего ждали..денег захотели..а мужики сами с крокодилами свяжутся..потом не отвяжутся
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