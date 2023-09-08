Еще две женщины обвинили Антони в жестоком поведении

Антони Еще две женщины обвинили вингера "Манчестер Юнайтед" Антони в жестоком поведении.

В данный момент полицейские Большого Манчестера и бразильского штата Сан-Паулу уже ведут свои расследования в отношении Антони, которого его бывшая девушка Габриэла Каваллин обвинила в домашнем насилии.

Проблемы, с которыми столкнулся Антони, растут как снежный ком. Поступок Каваллин вдохновил еще двух женщин на откровения в отношении 23-летнего футболиста, на днях отчисленного из сборной Бразилии.

Первой из них является студентка юридического факультета Райсса Де Фрейтас, которая утверждает, что она была вынуждена обратиться в больницу после случившегося в мае прошлого года инцидента.

По словам Де Фрейтас, Антони и Маллу Охана, бывшая жена бывшего бразильского футболиста Дуду, нанесли ей телесные повреждения в Land Rover игрока "Юнайтед" после ночного клуба.

В то же время 33-летняя Ингрид Лана, банкир по профессии, также обвиняет Антони в применении физической силы. Инцидент имел место в октябре прошлого года.

"Он пытался заняться сексом со мной, а я не хотела. Он толкнул меня в стену, и я ударилась головой", — цитирует Лану Daily Mail.

Лана уже дала интервью португальскому телеканалу Record TV, который выпустит материал в эфир в воскресенье вечером.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2023 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1522

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 08.09.2023 08:33 # chelsiukpro
    Скока с скамоблэдей таких игроков? Эти игроки биомусор! Купил и выкинул...

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  2. theo-zm 08.09.2023 08:19 # theo-zm
    Ну все на этом
    У него же на лице написано что он больной

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  3. largo-winch 08.09.2023 08:00 # largo-winch
    это финиш

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  4. tigerpool 08.09.2023 07:46 # tigerpool
    Вот и пицес пришел карьере

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  5. zaeba1l 08.09.2023 07:39 # zaeba1l
    Давай мюмю плати за всех ублюдков что зовешь к себе.

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  6. shympakv 08.09.2023 07:30 # shympakv
    А что они раньше молчали..чего ждали..денег захотели..а мужики сами с крокодилами свяжутся..потом не отвяжутся

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