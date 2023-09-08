Еще две женщины обвинили Антони в жестоком поведении

Еще две женщины обвинили вингера "Манчестер Юнайтед" Антони в жестоком поведении.

В данный момент полицейские Большого Манчестера и бразильского штата Сан-Паулу уже ведут свои расследования в отношении Антони, которого его бывшая девушка Габриэла Каваллин обвинила в домашнем насилии.



Проблемы, с которыми столкнулся Антони, растут как снежный ком. Поступок Каваллин вдохновил еще двух женщин на откровения в отношении 23-летнего футболиста, на днях отчисленного из сборной Бразилии.



Первой из них является студентка юридического факультета Райсса Де Фрейтас, которая утверждает, что она была вынуждена обратиться в больницу после случившегося в мае прошлого года инцидента.



По словам Де Фрейтас, Антони и Маллу Охана, бывшая жена бывшего бразильского футболиста Дуду, нанесли ей телесные повреждения в Land Rover игрока "Юнайтед" после ночного клуба.



В то же время 33-летняя Ингрид Лана, банкир по профессии, также обвиняет Антони в применении физической силы. Инцидент имел место в октябре прошлого года.



"Он пытался заняться сексом со мной, а я не хотела. Он толкнул меня в стену, и я ударилась головой", — цитирует Лану Daily Mail.



Лана уже дала интервью португальскому телеканалу Record TV, который выпустит материал в эфир в воскресенье вечером.