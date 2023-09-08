"Арсенал" бесплатно отпускает Пепе в "Трабзонспор"

Вингер "Арсенала" Николя Пепе отправился в Турцию на подписание контракта с "Трабзонспором".

Летом 2019 "Арсенал" приобрел Пепе у "Лилля" за рекордные на тот момент для своего клуба 72 миллиона фунтов, однако эти инвестиции себя не оправдали.



28-летний ивуариец не смог стать основным игроком в "Арсенале", а на прошлый сезон был отправлен в "Ниццу" на правах аренды.



Когда этим летом Пепе вернулся в Лондон, то обнаружил, что ему нет места в планах главного тренера "канониров" Микеля Артеты, даже не получив игрового номера на новый сезон.



У Пепе оставался еще один год по контракту с "Арсеналом", однако Daily Mail может подтвердить, что в четверг это сотрудничество было досрочно прекращено по обоюдному согласию сторон.



Это позволит Пепе присоединиться к "Трабзонспору" в качестве свободного агента. В пятницу Николя пройдет медобследование, после чего подпишет однолетний контракт с турецким клубом, занимающим седьмое место в своем первенстве.



Таким образом, "Арсенал" получит нулевой возврат инвестиций в Пепе. Но, по крайней мере, "канониры" облегчат свою зарплатную ведомость примерно на 140,000 фунтов в неделю.



Добавим, всего Пепе сыграл 112 матчей за "Арсенал", забив 27 голов и отдав 21 результативную передачу.