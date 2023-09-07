"Бирмингем" задумывается о приглашении Руни

Легенда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни может вернуться на родину, чтобы стать главным тренером "Бирмингема" из Чемпионшипа.

В данный момент Руни тренирует "Ди Си Юнайтед", однако его контракт истекает в декабре, и боссы клуба МЛС сомневаются насчет дальнейшего сотрудничества с Уэйном.



По информации The Telegraph, эта ситуация может открыть дверь к возвращению 37-летнего Руни в Англию. Американские владельцы "Бирмингема" рассматривают Уэйна в качестве серьезного претендента на замену Джону Юстасу.



"Бирмингем" только в июле сменил владельцев, одним из которых стал легенда американского футбола Том Брэди. Новые хозяева полны амбиций и жаждут вернуть свой клуб в Премьер-Лигу после 13 лет перерыва.



"Бирмингем" очень достойно начал новый сезон при Юстасе и сейчас занимает четвертое место в Чемпионшипе, однако новые владельцы хотят пригласить тренера более высокого калибра, и имеющий опыт работы во втором дивизионе с "Дерби" Руни видится им подходящим кандидатом.



Также стоит отметить, что исполнительный директор "Бирмингема" Гарри Кук, трудившийся на аналогичной должности в "Манчестер Сити", имеет близкие отношения с лагерем Руни.