"Челси" попросил Мудрика меньше заниматься на тренажерах

Михаил Мудрик "Челси" попросил своего вингера Михаила Мудрик снизить интенсивность занятий в тренажерном зале.

Купленный в январе у "Шахтера" за 86.7 млн. фунтов Мудрик пока лишь редкими проблесками демонстрировал свой талант в "Челси".

В надежде вернуть себя в лучшую форму и увеличить свою физическую мощь 22-летний украинец стал много времени проводить в транажерном зале сверхурочно, занимаясь с персональным тренером Дмитрием Чаповским.

Однако в "Челси" опасаются, что Мудрик чересчур усердствует с этими дополнительными занятиями на тренажерах. Поэтому Михаилу было сказано "сбавить обороты".

Добавим, в новом сезоне Мудрик лишь отметился тремя появлениями на замену, недавний матч против "Лутона" пропустив с небольшой травмой икроножной мышцы.


Метки Мудрик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2023 20:00

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  1. vagifspurs 07.09.2023 20:21 # vagifspurs
    Король, у него хороший характер, скоро будет разьёбывать, сомнений быть не может.

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