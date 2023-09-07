"Челси" попросил Мудрика меньше заниматься на тренажерах

"Челси" попросил своего вингера Михаила Мудрик снизить интенсивность занятий в тренажерном зале.

Купленный в январе у "Шахтера" за 86.7 млн. фунтов Мудрик пока лишь редкими проблесками демонстрировал свой талант в "Челси".



В надежде вернуть себя в лучшую форму и увеличить свою физическую мощь 22-летний украинец стал много времени проводить в транажерном зале сверхурочно, занимаясь с персональным тренером Дмитрием Чаповским.



Однако в "Челси" опасаются, что Мудрик чересчур усердствует с этими дополнительными занятиями на тренажерах. Поэтому Михаилу было сказано "сбавить обороты".



Добавим, в новом сезоне Мудрик лишь отметился тремя появлениями на замену, недавний матч против "Лутона" пропустив с небольшой травмой икроножной мышцы.