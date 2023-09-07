"Челси" попросил Мудрика меньше заниматься на тренажерах
"Челси" попросил своего вингера Михаила Мудрик снизить интенсивность занятий в тренажерном зале.
Купленный в январе у "Шахтера" за 86.7 млн. фунтов Мудрик пока лишь редкими проблесками демонстрировал свой талант в "Челси".
В надежде вернуть себя в лучшую форму и увеличить свою физическую мощь 22-летний украинец стал много времени проводить в транажерном зале сверхурочно, занимаясь с персональным тренером Дмитрием Чаповским.
Однако в "Челси" опасаются, что Мудрик чересчур усердствует с этими дополнительными занятиями на тренажерах. Поэтому Михаилу было сказано "сбавить обороты".
Добавим, в новом сезоне Мудрик лишь отметился тремя появлениями на замену, недавний матч против "Лутона" пропустив с небольшой травмой икроножной мышцы.
07.09.2023 20:00
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Король, у него хороший характер, скоро будет разьёбывать, сомнений быть не может.
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