"Аль-Иттифаку" не удалось арендовать Санчо
"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Аль-Иттифака" насчет аренды вингера Джейдона Санчо.
Будущее Санчо в "Юнайтед" было поставлено под вопрос после того, как Джейдон публично раскритиковал своего наставника Эрика Тен Хага.
Санчо был крайне недоволен тем, что Тен Хаг объяснил его отсутствие в заявке на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" плохой работой на тренировках, пожаловавшись, что из него "давно делают козла отпущения".
Этой ситуацией попытался воспользоваться главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард, и Daily Mail может подтвердить, что саудовский клуб через посредников сделал свое предложение по 23-летнему англичанину.
Утверждается, что сам Санчо проявил интерес к переезду в Саудовскую Аравию, однако "Юнайтед" был готов отпустить Джейдона в аренду лишь с обязательством по выкупу за 50 миллионов фунтов, что для "Аль-Иттифака" чересчур.
Добавим, трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается уже сегодня вечером, поэтому Санчо, вероятно, останется в "Юнайтед", имея туманные перспективы вернуться в планы Тен Хага.
07.09.2023 19:00
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Если будет хорошо играть, то вернётся в состав. Про Ван Биссаку говорили также, а он взялся за голову и вернул место в основе. Но у Санчо проблемы психологические, так что у него меньше шансов.
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Если он ртли интерес проявил то сливать этого пидараса надо. А вообще было бы збс его и мартиаля к ебеням слить и купить леао
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