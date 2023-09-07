"Аль-Иттифаку" не удалось арендовать Санчо

"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Аль-Иттифака" насчет аренды вингера Джейдона Санчо.

Будущее Санчо в "Юнайтед" было поставлено под вопрос после того, как Джейдон публично раскритиковал своего наставника Эрика Тен Хага.



Санчо был крайне недоволен тем, что Тен Хаг объяснил его отсутствие в заявке на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" плохой работой на тренировках, пожаловавшись, что из него "давно делают козла отпущения".



Этой ситуацией попытался воспользоваться главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард, и Daily Mail может подтвердить, что саудовский клуб через посредников сделал свое предложение по 23-летнему англичанину.



Утверждается, что сам Санчо проявил интерес к переезду в Саудовскую Аравию, однако "Юнайтед" был готов отпустить Джейдона в аренду лишь с обязательством по выкупу за 50 миллионов фунтов, что для "Аль-Иттифака" чересчур.



Добавим, трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается уже сегодня вечером, поэтому Санчо, вероятно, останется в "Юнайтед", имея туманные перспективы вернуться в планы Тен Хага.