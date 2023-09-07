"Аль-Иттифаку" не удалось арендовать Санчо

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Аль-Иттифака" насчет аренды вингера Джейдона Санчо.

Будущее Санчо в "Юнайтед" было поставлено под вопрос после того, как Джейдон публично раскритиковал своего наставника Эрика Тен Хага.

Санчо был крайне недоволен тем, что Тен Хаг объяснил его отсутствие в заявке на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" плохой работой на тренировках, пожаловавшись, что из него "давно делают козла отпущения".

Этой ситуацией попытался воспользоваться главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард, и Daily Mail может подтвердить, что саудовский клуб через посредников сделал свое предложение по 23-летнему англичанину.

Утверждается, что сам Санчо проявил интерес к переезду в Саудовскую Аравию, однако "Юнайтед" был готов отпустить Джейдона в аренду лишь с обязательством по выкупу за 50 миллионов фунтов, что для "Аль-Иттифака" чересчур.

Добавим, трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается уже сегодня вечером, поэтому Санчо, вероятно, останется в "Юнайтед", имея туманные перспективы вернуться в планы Тен Хага.


Метки Аль-Иттифак, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2023 19:00

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  1. ilovemanutd 07.09.2023 19:54 # ilovemanutd
    Если будет хорошо играть, то вернётся в состав. Про Ван Биссаку говорили также, а он взялся за голову и вернул место в основе. Но у Санчо проблемы психологические, так что у него меньше шансов.

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  2. quavo 07.09.2023 19:14 # quavo
    Если он ртли интерес проявил то сливать этого пидараса надо. А вообще было бы збс его и мартиаля к ебеням слить и купить леао

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