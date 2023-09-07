"Челси" не удалось купить Нусу за 23 млн. фунтов

"Челси" сохраняет интерес к Антонио Нусе, не сумев приобрести норвежского вингера "Брюгге" в заключительный день летнего трансферного окна за 23 миллиона фунтов.

По информации Evening Standard, "Челси" приобрел бы Нусу только в том случае, если бы продал Яна Матсена или Конора Галлахера, но оба этих игрока остались на "Стэмфорд Бридж".



"Челси " также рассматривал возможность приобрести Нусу и сразу же вернуть его в "Брюгге" на правах аренды.



По информации Evening Standard, предложение "Челси" в 23 млн. фунтов было отклонено, однако "синие" продолжают следить за 18-летним норвежцем.



"Челси " планирует вернуться за Нусой в одно из следующих трансферных окон, одновременно ожидая, что конкуренция в борьбе за юниора возрастет. В данный момент около двух десятков европейских клубов проявляют интерес к Антонио.



Нуса сделал себе имя в сентябре прошлого года, когда стал вторым самым молодым автором гола в Лиге Чемпионов, отличившись в выездном матче против "Порту" (0:4).