"Челси" не удалось купить Нусу за 23 млн. фунтов

Антонио Нуса "Челси" сохраняет интерес к Антонио Нусе, не сумев приобрести норвежского вингера "Брюгге" в заключительный день летнего трансферного окна за 23 миллиона фунтов.

По информации Evening Standard, "Челси" приобрел бы Нусу только в том случае, если бы продал Яна Матсена или Конора Галлахера, но оба этих игрока остались на "Стэмфорд Бридж".

"Челси " также рассматривал возможность приобрести Нусу и сразу же вернуть его в "Брюгге" на правах аренды.

По информации Evening Standard, предложение "Челси" в 23 млн. фунтов было отклонено, однако "синие" продолжают следить за 18-летним норвежцем.

"Челси " планирует вернуться за Нусой в одно из следующих трансферных окон, одновременно ожидая, что конкуренция в борьбе за юниора возрастет. В данный момент около двух десятков европейских клубов проявляют интерес к Антонио.

Нуса сделал себе имя в сентябре прошлого года, когда стал вторым самым молодым автором гола в Лиге Чемпионов, отличившись в выездном матче против "Порту" (0:4).


Метки Брюгге, Нуса, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2023 18:00

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  1. skydreams 07.09.2023 18:43 # skydreams
    Чуквумека-Угочуква
    Мадуэке-Нусу

    Чемпионат можно было бы не начинать(

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