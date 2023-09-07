Пети дал совет Хаверцу

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Челси" Эмманюэль Пети считает, что Каю Хаверцу нужно поработать над своим менталитетом, чтобы заиграть у "канониров".

Хаверц все еще находится в поисках своего первого гола за "Арсенал" после перехода из "Челси" за 65 миллионов фунтов минувшим летом.



По мнению Пети, проблема Хаверца кроется в ментальной плоскости, потому что с мастерством у 24-летнего немца порядок.



"В наши дни футбол безумен, и клуб, который потратил 70 миллионов фунтов на игрока, может не выпускать этого игрока и может продать его".



"Я не был удивлен, что "Челси" захотел продать его. "Арсеналу" требуется терпение, но я практически уверен, что он заиграет в "Арсенале".



"В начале сезона и против "Пэлас" у него были проблемы. Зачастую он выглядел потерянным на поле и не был уверен в своих движениях. Я по-прежнему считаю, что ему нужно улучшить свое взаимопонимание с партнерами по команде, чтобы успешно играть впереди".



"Убежден, он должен улучшить свои личные качества и характер, потому что мастерство у него есть. Он очень страдал от того, что происходило с "Челси" в прошлом сезоне, но он все равно стал лучшим бомбардиром "Челси" в прошлом сезоне. Ему снова нужно сражаться со своей личностью и характером", — цитирует Пети Football.London.