"Эвертон" продал Грея в "Аль-Иттифак"

"Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии завершил приобретение вингера "Эвертона" Демарая Грея за 10 миллионов фунтов.

Грей выступал за "Эвертон" после своего перехода из "Байера" за 1.7 млн. фунтов в 2021 году. Демарй сыграл за "ирисок" 75 матчей, забив 12 голов.



Некоторое время назад Грей угодил в опалу к главному тренеру "Эвертона" Шону Дайчу, не сыграв ни минуты в новом сезоне.



Грей даже позволил себе раскритиковать Дайча в социальных сетях, обвинив Шона в неуважении. Неудивительно, что после этого "Эвертон" решил избавиться от 27-летнего игрока сборной Ямайки.



Теперь Грей будет выступать за "Аль-Иттифак" Стивена Джеррарда бок о бок с другими бывшими звездами Премьер-Лиги в лице Джордана Хендерсона, Джорджиньо Вейналдума и Муссы Дембеле.



Добавим, в Даммаме Грей получил контракт до 2027 года.