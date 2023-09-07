Эрик Дайер провел разговор с Леви

Защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер провел переговоры с президентом клуба Даниэлем Леви насчет отношения к себе со стороны главного тренера Анге Постекоглу.

Дайер не только не сыграл ни минуты в новом сезоне, но даже ни разу не попадал в заявку "Тоттенхэма", включая поражение от "Фулхэма" в Кубке Лиги, когда Постекоглу произвел девять изменений в стартовом составе.



Казалось, таким отношением Постекоглу подталкивает Дайера к уходу из клуба, ведь контракт 29-летнего англичанина со "шпорами" истекает в конце этого сезона.



Однако Дайер решил не уходить из "Тоттенхэма" в летнее трансферное окно и теперь пытается понять, как ему вернуться на футбольное поле. За этим Эрик и отправился на ковер к Леви, сообщает The Telegraph.



Дайер потребовал ответов насчет своей роли в команде, а также обсудил с Леви планы на будущее. Детали этого разговоры неизвестны.