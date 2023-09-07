"Юнайтед" отрицает, что покрывал Антони
"Манчестер Юнайтед" отверг предположения о том, что клуб покрывал своего вингера Антони, обвиняемого в домашнем насилии в отношении своей бывшей девушки.
В данный момент полиция бразильского штата Сан-Паулу и Большого Манчестера ведут свои расследования насчет обвинений, которые Габриэла Каваллин выдвинула в адрес своего экс-бойфренда.
Один из инцидентов, описанных Каваллин, случился в отеле Hyatt Regency в Манчестере 15 января, когда Антони головой ударил девушку, а также повредил ее грудной имплант.
Юристы Каваллин утверждают, что Антони не стал обращаться к скорой медицинской помощи, а попытался скрыть случившееся, пригласив в отель клубного доктора, чтобы "подлатать" Габриэлу.
Может сложиться впечатление, что "Юнайтед" тоже не хотел, чтобы случившееся стало достоянием общественности, однако "красные дьяволы" это отрицают.
"Любые предположения о том, что клуб покрывал такого рода поступки, категорично лживы", — цитирует заявление "Юнайтед" Daily Mail.
07.09.2023 12:00
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Тен Хаг четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Алиссоны, Куртуа, Облаки ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 11-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глотать хyи, как вы это делаете сейчас.
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типикал английские двуличные пи6арасы
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