"Юнайтед" отрицает, что покрывал Антони

Антони "Манчестер Юнайтед" отверг предположения о том, что клуб покрывал своего вингера Антони, обвиняемого в домашнем насилии в отношении своей бывшей девушки.

В данный момент полиция бразильского штата Сан-Паулу и Большого Манчестера ведут свои расследования насчет обвинений, которые Габриэла Каваллин выдвинула в адрес своего экс-бойфренда.

Один из инцидентов, описанных Каваллин, случился в отеле Hyatt Regency в Манчестере 15 января, когда Антони головой ударил девушку, а также повредил ее грудной имплант.

Юристы Каваллин утверждают, что Антони не стал обращаться к скорой медицинской помощи, а попытался скрыть случившееся, пригласив в отель клубного доктора, чтобы "подлатать" Габриэлу.

Может сложиться впечатление, что "Юнайтед" тоже не хотел, чтобы случившееся стало достоянием общественности, однако "красные дьяволы" это отрицают.

"Любые предположения о том, что клуб покрывал такого рода поступки, категорично лживы", — цитирует заявление "Юнайтед" Daily Mail.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 724

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tigerpool 07.09.2023 12:23 # tigerpool
    Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Тен Хаг четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
    Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
    У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Алиссоны, Куртуа, Облаки ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 11-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
    Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глотать хyи, как вы это делаете сейчас.

    (ответить)

  2. quavo 07.09.2023 12:09 # quavo
    типикал английские двуличные пи6арасы

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: