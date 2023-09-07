"Юнайтед" отрицает, что покрывал Антони

"Манчестер Юнайтед" отверг предположения о том, что клуб покрывал своего вингера Антони, обвиняемого в домашнем насилии в отношении своей бывшей девушки.

В данный момент полиция бразильского штата Сан-Паулу и Большого Манчестера ведут свои расследования насчет обвинений, которые Габриэла Каваллин выдвинула в адрес своего экс-бойфренда.



Один из инцидентов, описанных Каваллин, случился в отеле Hyatt Regency в Манчестере 15 января, когда Антони головой ударил девушку, а также повредил ее грудной имплант.



Юристы Каваллин утверждают, что Антони не стал обращаться к скорой медицинской помощи, а попытался скрыть случившееся, пригласив в отель клубного доктора, чтобы "подлатать" Габриэлу.



Может сложиться впечатление, что "Юнайтед" тоже не хотел, чтобы случившееся стало достоянием общественности, однако "красные дьяволы" это отрицают.



"Любые предположения о том, что клуб покрывал такого рода поступки, категорично лживы", — цитирует заявление "Юнайтед" Daily Mail.