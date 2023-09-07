Грэм Поттер отказал "Лиону"

Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер отказался от возможности поработать с "Лионом".

"Лион" уже некоторое время задумывается о расставании со своим наставником Лораном Бланом, причем домашнее поражение 1:4 от ПСЖ в минувший уикенд только усугубило положение экс-защитника "Манчестер Юнайтед".



The Athletic может подтвердить, что владелец французского клуба Джон Текстор избрал Поттера своим приоритетным кандидатом на замену Блану.



Однако "Лион", установив контакт с уволенным из "Челси" в апреле Поттером, узнал, что 48-летний англичанин не заинтересован в этой работе.



Поттер вежливо отказал "Лиону" и считает, что сейчас все еще не наступил подходящий момент для его возвращения в футбол.



Поттер только год назад согласился на работу в "Челси", перейдя туда из "Брайтона", который он с большим успехом тренировал с 2019. Проведенные на "Стэмфорд Бридж" месяцы получились крайне изматывающими для Грэма, и тот собирается быть очень щепетильным при выборе нового пристанища.