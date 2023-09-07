Грэм Поттер отказал "Лиону"

Грэм Поттер Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер отказался от возможности поработать с "Лионом".

"Лион" уже некоторое время задумывается о расставании со своим наставником Лораном Бланом, причем домашнее поражение 1:4 от ПСЖ в минувший уикенд только усугубило положение экс-защитника "Манчестер Юнайтед".

The Athletic может подтвердить, что владелец французского клуба Джон Текстор избрал Поттера своим приоритетным кандидатом на замену Блану.

Однако "Лион", установив контакт с уволенным из "Челси" в апреле Поттером, узнал, что 48-летний англичанин не заинтересован в этой работе.

Поттер вежливо отказал "Лиону" и считает, что сейчас все еще не наступил подходящий момент для его возвращения в футбол.

Поттер только год назад согласился на работу в "Челси", перейдя туда из "Брайтона", который он с большим успехом тренировал с 2019. Проведенные на "Стэмфорд Бридж" месяцы получились крайне изматывающими для Грэма, и тот собирается быть очень щепетильным при выборе нового пристанища.


Метки Лион, Поттер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2023 11:00

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  1. sausage 07.09.2023 11:27 # sausage
    Да и сдался ему этот Лион? Денег нормально не заплатят, клуб без ЛЧ, такой себе середняк выше среднего в Лиге1, а по английским меркам вообще дно.

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  2. quavo 07.09.2023 11:16 # quavo
    Ждет саудовцев сто пудово

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