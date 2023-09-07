Терри близок к назначению главным тренером "Аль-Шабаба"

Джон Терри Легенда "Челси" Джон Терри близок к назначению главным тренером "Аль-Шабаба" из Саудовской Аравии.

"Аль-Шабаб" еще месяц назад установил контакт с Терри и предложил Джону последовать за его бывшим партнером по сборной Англии Стивеном Джеррардом, который в начале июля возглавил "Аль-Иттифак".

"Аль-Шабаб" рассматривает и других специалистов, но готов остановиться на варианте с Терри, заключив с Джоном контракт минимум на два года.

Терри вернулся на большую сцена в апреле, когда вместе с Дином Смитом и Крейгом Шекспиром взялся спасать "Лестер" от вылета из Премьер-Лиги. Провалив эту задачу, Джон вернулся в академию "Челси" на роль консультанта.

Также у Терри есть опыт работы ассистентом Смита в "Астон Вилле", и "Аль-Шабаб" может быть шансом для 42-летнего англичанина попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.

Как отмечает talkSPORT, "Аль-Шабаб" не входит в число больших саудовских клубов и сейчас занимает второе с конца место в своем первенстве.

Тем не менее, "Аль-Шабаб" располагает такими известными игроками, как экс-защитник "Вулверхэмптона" Ромен Саисс, аргентинский полузащитник Эвер Банега и бывшая звезда "Атлетико" Янник Карраско.


Метки Аль-Шабаб, Терри, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 07.09.2023 11:17 # suddenly
    Надо ещё Лэмпарда в эту лигу пригласить.

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  2. superglor 07.09.2023 10:25 # superglor
    Терри тренер Аль-Шабаба
    Перетрахает всех баба

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  3. pavlix76 07.09.2023 10:07 # pavlix76
    еще одно доказательство, что с футболом у этой лиги никакой связи

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