Легенда "Челси" Джон Терри близок к назначению главным тренером "Аль-Шабаба" из Саудовской Аравии.

"Аль-Шабаб" еще месяц назад установил контакт с Терри и предложил Джону последовать за его бывшим партнером по сборной Англии Стивеном Джеррардом, который в начале июля возглавил "Аль-Иттифак".



"Аль-Шабаб" рассматривает и других специалистов, но готов остановиться на варианте с Терри, заключив с Джоном контракт минимум на два года.



Терри вернулся на большую сцена в апреле, когда вместе с Дином Смитом и Крейгом Шекспиром взялся спасать "Лестер" от вылета из Премьер-Лиги. Провалив эту задачу, Джон вернулся в академию "Челси" на роль консультанта.



Также у Терри есть опыт работы ассистентом Смита в "Астон Вилле", и "Аль-Шабаб" может быть шансом для 42-летнего англичанина попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.



Как отмечает talkSPORT, "Аль-Шабаб" не входит в число больших саудовских клубов и сейчас занимает второе с конца место в своем первенстве.



Тем не менее, "Аль-Шабаб" располагает такими известными игроками, как экс-защитник "Вулверхэмптона" Ромен Саисс, аргентинский полузащитник Эвер Банега и бывшая звезда "Атлетико" Янник Карраско.