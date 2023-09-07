Сильва не видит у "Сити" конкурентов, кроме "Арсенала"

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва считает, что в этом сезоне Премьер-Лиги у "горожан" нет конкурентов, кроме "Арсенала".

За свои 10 сезонов в "Сити" Сильва завоевал четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и пять Кубков Лиги, суммарно сыграв 436 матчей за "горожан" до своего ухода в 2020 году.



С тех пор "Сити" только нарастил свою мощь, при помощи Эрлинга Холанда оформив требл в прошлом сезоне. И Сильва считает, что с норвежским нападающим у "горожан" отличные перспективы и в новой кампании.



"Холанд — зверь. Мне нравится, как он перемещается по полю. Я бы хотел поиграть вместе с ним и помочь ему забивать еще больше голов!"



"Они обладают удивительной командой с удивительными игроками. Это восьмой сезон Пепа (Гвардиолы) в "Сити". В первом сезоне он привыкал к Премьер-Лиге, но теперь они выглядят почти неудержимыми".



"Арсенал" — единственная команда, которая, как мне видится, имеет шансы составить конкуренцию "Сити". Я не думаю, что смогут другие", — сообщил Сильва Daily Mirror.