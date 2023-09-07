Амрабат: "Тен Хаг — один из самых важных людей в моей карьере"

Полузащитник Софьян Амрабат рассказал, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг — один из самых важных людей в его карьере.

Перебравшись в "Юнайтед" на правах аренды из "Фиорентины" в заключительный день летнего трансферного окна, Амрабат воссоединился с Тен Хагом, с которым ему ранее довелось поработать в голландском "Утрехте".



Будучи продуктом академии "Утрехта", Амрабат сыграл 50 матчей за первую команду при Тен Хаге с 2015 по 2017 год, и марокканец до сих пор благодарен за ту возможность.



"Он сыграл очень важную роль в моем развитии, потому что я был очень молод".



"Мне было 18-19 лет, и он дал мне шанс играть за первую команду "Утрехта". Мы великолепно провели вместе время, то был действительно хороший сезон. Я многому научился у него, потому он, наверное, является одним из самых важных людей в моей карьере к настоящему моменту".



"Это великолепно, потому что, думаю, Эрик Тен Хаг — тот тренер, который всегда подстегивает игроков до предела. Он голоден. Он хочет побеждать".



"Он победитель, и мне нравится это. Думаю, в этом мы похожи, я тоже победитель. Я хочу побеждать каждый день, так что мы хорошо подходим друг другу", — цитирует Амрабата The Independent.