Кепа: "Проект "Челси" мне не подходит"

Кепа Аррисабалага Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага заявил, что проект новых владельцев "Челси" не казался ему правильным.

Ожидалось, что этот сезон Кепа начнет первым номером "Челси", однако тяжелая травма Тибо Куртуа дала 28-летнему испанцу шанс отправиться в "Реал" на правах аренды.

Кепа предельно счастлив, что уехал в Мадрид, и возвращаться в Лондон не планирует. Самый дорогой голкипер в мире скептичен насчет трансферной политики "синих", потративших уже 1 миллиард фунтов на новых игроков.

"Мое намерение заключается в том, чтобы остаться в "Реале" дольше, чем на год".

"Когда "Реал" обратился, потребовалась только пара звонков, потому что это другое. Я чувствовал, что проект "Челси" мне не подходит".

"Почему я отказал "Баварии"? "Реал" есть "Реал". Когда "Реал" зовет тебя, это легкое решение. Я трижды противостоял "Реалу" с "Челси".

"Когда я бывал на "Бернабеу", то всегда поворачивал налево, в гостевую раздевалку, но мне всегда хотелось повернуть направо, в домашнюю раздевалку!" — сообщил Кепа COPE.


Метки Аррисабалага, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2023 07:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 07.09.2023 07:30 # largo-winch
    Кепа ссал на Чорли еще до того, как это стало мейнстримом

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  2. mixmaster 07.09.2023 07:28 # mixmaster
    Какой же это позор, недоклуб без истории и яиц

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  3. apl-nash 07.09.2023 07:26 # apl-nash
    Все, ну абсолютно все...

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  4. division 07.09.2023 07:22 # division
    Мое намерение заключается в том, чтобы остаться в "Реале" дольше, чем на год".

    Ещё один далбаеб типа лукаки. Куртуа хоть и крыса как человек, но как кипер просто на другом уровне

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  5. beatles-red 07.09.2023 07:22 # beatles-red
    Ну раз если первый номер челси начал ссать, то хз уже че говорить остальным

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  6. liverpo0ol 07.09.2023 07:02 # liverpo0ol
    Все игроки чорли поворачивают на лево как проститутка по имени Челси.

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