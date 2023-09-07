Кепа: "Проект "Челси" мне не подходит"
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага заявил, что проект новых владельцев "Челси" не казался ему правильным.
Ожидалось, что этот сезон Кепа начнет первым номером "Челси", однако тяжелая травма Тибо Куртуа дала 28-летнему испанцу шанс отправиться в "Реал" на правах аренды.
Кепа предельно счастлив, что уехал в Мадрид, и возвращаться в Лондон не планирует. Самый дорогой голкипер в мире скептичен насчет трансферной политики "синих", потративших уже 1 миллиард фунтов на новых игроков.
"Мое намерение заключается в том, чтобы остаться в "Реале" дольше, чем на год".
"Когда "Реал" обратился, потребовалась только пара звонков, потому что это другое. Я чувствовал, что проект "Челси" мне не подходит".
"Почему я отказал "Баварии"? "Реал" есть "Реал". Когда "Реал" зовет тебя, это легкое решение. Я трижды противостоял "Реалу" с "Челси".
"Когда я бывал на "Бернабеу", то всегда поворачивал налево, в гостевую раздевалку, но мне всегда хотелось повернуть направо, в домашнюю раздевалку!" — сообщил Кепа COPE.
07.09.2023 07:00
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Последние комментарии:
Кепа ссал на Чорли еще до того, как это стало мейнстримом
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Какой же это позор, недоклуб без истории и яиц
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Все, ну абсолютно все...
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Мое намерение заключается в том, чтобы остаться в "Реале" дольше, чем на год".
Ещё один далбаеб типа лукаки. Куртуа хоть и крыса как человек, но как кипер просто на другом уровне
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Ну раз если первый номер челси начал ссать, то хз уже че говорить остальным
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Все игроки чорли поворачивают на лево как проститутка по имени Челси.
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