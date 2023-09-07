Riyadh Air может стать новым титульным спонсором "Челси"

Новым титульным спонсором "Челси" может стать авиакомпания Riyadh Air из Саудовской Аравии.

Прошло уже несколько недель с тех пор, как "Челси" согласовал спонсорский контракт стоимостью 40 миллионов фунтов с компанией Infinite Athlete.



Та сделка до сих пор не одобрена Премьер-Лигой, которая заподозрила, что кандидат на роль титульного спонсора может быть связан с владельцами клуба.



По информации The Athletic, "Челси" заново ищет титульного спонсора и ведет переговоры с рядом компанией, и как раз одной из них является Riyadh Air, от которой "синие" хотят получать 60 млн. фунтов в год.



Авиакомпания Riyadh Air, которая уже спонсирует "Атлетико", принадлежит Суверенному фонду Саудовской Аравии, который в свою очередь является контролирующим акционером "Ньюкасла".



Только в минувшее воскресенье делегация Riyadh Air побывала на "Стэмфорд Бридж", засвидетельствовав домашнее поражение команды Маурисио Почеттино от "Ноттингем Форест" со счетом 0:1.



Нюанс в том, что "Челси" лиш в июле представил Oman Air в качестве своего "официального партнера-авиакомпании".



Одним из прочих кандидатов на роль нового титульного спонсора "Челси" является букмекерская контора Kaiyun Sports, на прошлой неделе заключившая сделку с "Ноттингем Форест".