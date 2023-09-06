Хендерсон: "План владельцев "Ливерпуля" виден каждому"

Полузащитник "Аль-Иттифака" Джордан Хендерсон выразил свою поддержку владельцам "Ливерпуля".

В последнее время компания FSG, владеющая "Ливерпулем", регулярно подвергается критике со стороны болельщиков мерсисайдского клуба.



Фанаты недовольны неудачным прошлым сезоном и невнятной трансферной стратегией "Ливерпуля", однако уехавший этим летом в Саудовскую Аравию Хендерсон уверяет, что у американцев есть четкий план насчет "красных".



"Если честно, я могу сказать лишь положительные вещи насчет владельцев. Они были так хороши".



"Их план виден каждому. Если посмотреть, где клуб находился в момент их прихода и чего они добились за это время, которое практически совпадает с моим периодом в клубе, то это нечто выдающееся, правда".



"Эти парни — умные люди. Они знают, что делают. Это не тот клуб, который пойдет и спустит одну сотню, две сотни, три сотни миллионов на игрока".



"Они знают, что им нужно, и порой — как в моей ситуации — это может быть неприятно. Но так лучше всего для клуба. Так лучше всего для команды", — сообщил Хендерсон The Athletic.