Амрабат хочет подражать Скоулзу, Кину и Бекхэму
Новичок "Манчестер Юнайтед" Софьян Амрабат назвал трех бывших полузащитников "красных дьяволов", которые являются для него примером.
В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" взял Амрабата у "Фиорентины" в аренду с последующим выкупом.
27-летний марокканец уже приступил к занятиям на базе "Юнайтед" в Каррингтоне" и собирается равняться на некоторых из лучших, кто поиграл за "красных дьяволов" на его позиции.
"Думаю, в "Юнайтед" было так много великолепных и молодых полузащитников. Поэтому, в общем плане, я больше ориентируюсь на Пола Скоулза, Роя Кина, Дэвида Бекхэма".
"Но здесь было так много больших игроков. Гари Невилл, Рио Фердинанд, Луи Саа, Уэйн Руни, Роналду. Я могу продолжать называть имена час".
"Конечно, я обсуждал это со своим братом (поигравшим за "Уотфорд"). Он сказал мне, что я должен отправиться в Премьер-Лигу, ведь это сильнейшая лига в мире. Поэтому я здесь, и мне не терпится начать", — сообщил Амрабат MUTV.
06.09.2023 21:00
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Последние комментарии:
Три крутых хавбека нулевых.
Больше всего тащусь от Скоулза из этой троицы. Великолепный полузащитник, магистр футбола, просто дёргал за ниточки и делал результат. А его камбек после завершения карьеры - вернулся и вытащил МЮ в чемпионы.
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Бритый Дзюба! Осталось научиться дрочить..
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