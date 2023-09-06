Амрабат хочет подражать Скоулзу, Кину и Бекхэму

Новичок "Манчестер Юнайтед" Софьян Амрабат назвал трех бывших полузащитников "красных дьяволов", которые являются для него примером.

В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" взял Амрабата у "Фиорентины" в аренду с последующим выкупом.



27-летний марокканец уже приступил к занятиям на базе "Юнайтед" в Каррингтоне" и собирается равняться на некоторых из лучших, кто поиграл за "красных дьяволов" на его позиции.



"Думаю, в "Юнайтед" было так много великолепных и молодых полузащитников. Поэтому, в общем плане, я больше ориентируюсь на Пола Скоулза, Роя Кина, Дэвида Бекхэма".



"Но здесь было так много больших игроков. Гари Невилл, Рио Фердинанд, Луи Саа, Уэйн Руни, Роналду. Я могу продолжать называть имена час".



"Конечно, я обсуждал это со своим братом (поигравшим за "Уотфорд"). Он сказал мне, что я должен отправиться в Премьер-Лигу, ведь это сильнейшая лига в мире. Поэтому я здесь, и мне не терпится начать", — сообщил Амрабат MUTV.