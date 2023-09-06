Амрабат хочет подражать Скоулзу, Кину и Бекхэму

Софьян Амрабат Новичок "Манчестер Юнайтед" Софьян Амрабат назвал трех бывших полузащитников "красных дьяволов", которые являются для него примером.

В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" взял Амрабата у "Фиорентины" в аренду с последующим выкупом.

27-летний марокканец уже приступил к занятиям на базе "Юнайтед" в Каррингтоне" и собирается равняться на некоторых из лучших, кто поиграл за "красных дьяволов" на его позиции.

"Думаю, в "Юнайтед" было так много великолепных и молодых полузащитников. Поэтому, в общем плане, я больше ориентируюсь на Пола Скоулза, Роя Кина, Дэвида Бекхэма".

"Но здесь было так много больших игроков. Гари Невилл, Рио Фердинанд, Луи Саа, Уэйн Руни, Роналду. Я могу продолжать называть имена час".

"Конечно, я обсуждал это со своим братом (поигравшим за "Уотфорд"). Он сказал мне, что я должен отправиться в Премьер-Лигу, ведь это сильнейшая лига в мире. Поэтому я здесь, и мне не терпится начать", — сообщил Амрабат MUTV.


Метки Амрабат, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 06.09.2023 21:09 # liverpool888
    Три крутых хавбека нулевых.
    Больше всего тащусь от Скоулза из этой троицы. Великолепный полузащитник, магистр футбола, просто дёргал за ниточки и делал результат. А его камбек после завершения карьеры - вернулся и вытащил МЮ в чемпионы.

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  2. makeewadim 06.09.2023 21:04 # makeewadim
    Бритый Дзюба! Осталось научиться дрочить..

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