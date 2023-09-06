Фил Джонс вернулся на базу "Юнайтед"

Фил Джонс Защитник Фил Джонс вернулся на тренировочную базу "Манчестер Юнайтед" в Каррингтоне.

Джонс провел 12 лет в "Юнайтед" до того, как его контракт истек в конце июня. Фил сыграл лишь 13 матчей за четыре предыдущих сезона, поэтому расставание с ним не стало сюрпризом.

Недавно Джонс снова был замечен на базе в Каррингтоне, в связи с чем появились слухи, что Фил может вернуться в "Юнайтед", как это сделал 35-летний Джонни Эванс.

Однако Manchester Evening News уточняет, что последнюю пару недель Джонс присутствует в Каррингтоне исключительно для надзора за тренировками команды U-18 "красных дьяволов".

Слухи о том, что Джонс уже получил работу в академии "Юнайтед", также не соответствуют действительности. 31-летний англичанин пока не определился со своей дальнейшей карьерой.


Метки Джонс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2023 20:00

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  1. electric 06.09.2023 20:44 # electric
    КОРОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  2. tursa 06.09.2023 20:10 # tursa
    Джонс, эванс, нужен еще смоллинг для полного комплекта

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