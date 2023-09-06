Фил Джонс вернулся на базу "Юнайтед"

Защитник Фил Джонс вернулся на тренировочную базу "Манчестер Юнайтед" в Каррингтоне.

Джонс провел 12 лет в "Юнайтед" до того, как его контракт истек в конце июня. Фил сыграл лишь 13 матчей за четыре предыдущих сезона, поэтому расставание с ним не стало сюрпризом.



Недавно Джонс снова был замечен на базе в Каррингтоне, в связи с чем появились слухи, что Фил может вернуться в "Юнайтед", как это сделал 35-летний Джонни Эванс.



Однако Manchester Evening News уточняет, что последнюю пару недель Джонс присутствует в Каррингтоне исключительно для надзора за тренировками команды U-18 "красных дьяволов".



Слухи о том, что Джонс уже получил работу в академии "Юнайтед", также не соответствуют действительности. 31-летний англичанин пока не определился со своей дальнейшей карьерой.