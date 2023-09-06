Льорис рискует остаться без практики до января

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис рискует остаться без игровой практики до января.

Льорис еще в конце прошлого сезона подтвердил свое намерение покинуть "Тоттенхэм" этим летом, несмотря на то, что его контракт со "шпорами" истекает только через год.



За лето 36-летнему французу так и не удалось найти приличный европейский клуб, который заберет его из "Тоттенхэма", потянет его зарплату и предложит роль первого номера.



У Льориса остается крайне ограниченное количество вариантов вроде Саудовской Аравии и Турции, где трансферное окно закрывается 7 и 15 сентября, соответственно. До сих пор такие экзотические футбольные направления не вызывали у Уго особого энтузиазма, хотя он и имеет предложения оттуда.



По информации The Guardian, "Тоттенхэм" вовсе не блокирует трансфер Льориса. Более того, президент "шпор" Даниэль Леви пообещал ветерану, что тот сможет уйти из клуба бесплатно.



Если Льорис не подсуетится в ближайшие дни, то может остаться без игровой практики до января, потому что первым номером "шпор" теперь является Гульельмо Викарио, а роль его дублера отводится Фрэйзеру Форстеру.



Добавим, Льорис продолжает тренироваться с первой командой "Тоттенхэма", но в заявку "шпор" на матчи в новом сезоне еще не попадал.