"Бавария" вернется за Палиньей в январе

"Бавария" готова вернуться за полузащитником "Фулхэма" Жоау Палиньей в январе.

В заключительный день летнего трансферного окна Палинья едва не присоединился к "Баварии". Жоау уже прибыл в Мюнхен, прошел медобследование, согласовал личный контракт и поучаствовал в фотосессии с футболкой чемпионов Бундеслиги.



Сделка не состоялась лишь потому, что "Фулхэм" не смог оперативно найти другого полузащитника, хотя интересовался Скоттом Мактоминеем из "Манчестер Юнайтед" и Пьер-Эмилем Хейбьергом из "Тоттенхэма".



Как сообщает Evening Standard, "Бавария" по-прежнему хочет Палинью и планирует вернуться за 28-летним португальцем, когда снова откроется трансферное окно.



Издание The Athletic в свою очередь утверждает, что минувшим летом Палинья также был на радаре у "Юнайтед". Жоау хотел перейти к "красным дьяволам", но те предпочли ему Софьяна Амрабата.