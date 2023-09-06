Мерсон раскритиковал игру МЮ на выезде

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон раскритиковал игру "Манчестер Юнайтед" в выездных матчах.

В минувший уикенд "Юнайтед" потерпел поражение 3:1 в гостях у "Арсенала". "Красные дьяволы" вновь сделали ставку на контратакующий футбол, но дрогнули в компенсированное время.



Мерсон считает, что главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг должен заставить свою команду играть смелее, иначе "дьяволы" могут только мечтать о титуле Премьер-Лиги.



"В выездных матчах "Манчестер Юнайтед" играет на ничью. Они стараются не проиграть матч, прежде чем попытаются выиграть его".



"Я не понимаю этого. Если команда забивает голы, тогда ты должен попытаться".



"Думаю, тренер должен быть смелее. У него есть игроки, чтобы играть смелее. Их футбол слишком негативен. Это контратакующий футбол. Я переживаю за "Манчестер Юнайтед".



"Дни сэра Алекса Фергюсона давно прошли. Они далеки от победы в лиге, как никогда. Я знаю, что каждый значительно уступает "Манчестер Сити", но они (МЮ) в миллионах миль позади".



"Вы забываете, что они являются одной из крупнейших команд в мире. При этом "Манчестер Юнайтед" не может собрать 7 миллионов фунтов на Марка Кукурелью. Они берут игрока (Серхио Регилона), который даже не может играть за "Тоттенхэм".



"Расмус Хейлунд выглядел хорошо — он был опасен. Но это только 20 минут. Михаил Мудрик был заметен 20 минут против "Ливерпуля" в январе, но с тех пор я его не видел", — сообщил Мерсон Sky Sports.