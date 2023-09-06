"Юнайтед" решил пока не отстранять Антони
"Манчестер Юнайтед", наконец, отреагировал на скандал вокруг Антони, отказавшись немедленно отстранить своего вингера.
Ранее на этой неделе Антони был отчислен из сборной Бразилии, что стало следствием обвинений, выдвинутых в адрес игрока "Юнайтед" его бывшей девушкой насчет домашнего насилия.
Со стороны благотворительных организаций и фанатских объединений на "Юнайтед" оказывалось большое давление, чтобы отстранить Антонио, как в свое время клуб отстранил нападающего Мейсона Гринвуда.
Однако "Юнайтед" решил не спешить с какими-либо мерами в отношении 23-летнего игрока, чьи поступки уже расследует полиция в Бразилии и Англии.
"Манчестер Юнайтед" осведомлен об обвинениях, предъявляемых Антони, и отмечает, что полиция проводит свое расследование. Ожидая дополнительной информации, клуб воздержится от дальнейших комментариев".
"Наш клуб очень серьезно относится к этому вопросу, принимая во внимание влияние этих обвинений и следующих за ними заявлений на жертв насилия", — говорится в заявлении "Юнайтед".
06.09.2023 16:00
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Самое печальное, что молодые игроки портят себе всю карьеру из-за таких скандалов.
Я домашнее насилие осуждаю. Но им всего то ничего по годам, чтобы вести себя зрело. Гринвуд осознал свои ошибки и помирился, конфликт умяли, но теперь из-за его запятнанной репутации от него шарахаются большинство клубов.
Общество и СМИ в жажде сделать личную жизнь людей публичной слишком перегибает и вешает на них клеймо, от которого им потом в большей степени вероятности уже не избавиться. И даже приговора суда с оправдательным приговор недостаточно для восстановления репутации
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