Тоуни намекнул, что готов уйти на повышение

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни дал понять, что он открыт к переходу в какой-нибудь топ-клуб.

В данный момент 27-летний Тоуни продолжает отбывать свою 8-месячную дисквалификацию за нарушение запрета на ставки и на футбольное поле сможет вернуться только в январе.



Однако Тоуни забил 20 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги, что делает его привлекательной целью для грандов, несмотря на обстоятельства. Пресса уже давно спекулирует об интересе к Айвену со стороны "Челси" и "Тоттенхэма".



Сам Тоуни, недавно сменивший агента, не исключает, что к игре в футбол он вернется уже с другим клубом.



"Я не позволяю всему этому влиять на меня. Естественно, этот фон никуда не денется, но моя работа в том, чтобы продолжить упорно тренироваться, когда я это снова смогу. А также я должен продолжать забивать и хорошо играть в матчах, но я думаю, каждый игрок хочет выступать за сильнейшие клубы".



"Я не говорю, что "Брентфорд" таковым не является, но мне кажется, каждый хочет играть за большой клуб, сражаться за трофеи и все такое. Если мне предоставится такой шанс, было бы глупо не рассмотреть его", — цитирует Тоуни Football.London.