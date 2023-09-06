"Сити" видит Фергюсона партнером Холанда по нападению

"Манчестер Сити" хочет приобрести нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсону — не вместо, но в пару к Эрлингу Холанду.

"Сити" совершенно не планирует расставаться с Холандом, несмотря на сохраняющийся интерес к тому со стороны "Реала", и сейчас "горожане" работают над продлением контракта Эрлинга за пределы 2027 года.



Параллельно с этим "Сити" продолжает строить планы по укреплению состава, включая позицию нападающего, и i News может подтвердить, что на радаре у Холанда оказался Фергюсон.



18-летний ирландец выдающимся образом выступает в 2023 году, в минувший уикенд став шестым самым молодым автором хет-трика в истории Премьер-Лиги, своими тремя голами обеспечив "Брайтону" победу над "Ньюкаслом" (3:0).



Это не означает, что "Сити" попытается приобрести Фергюсона уже в январе или следующим летом, однако на "Этихад" считают, что на горизонте в два года Эван мог бы составить устрашающий дуэт с Холандом.



Источник добавляет, что Фергюсон также интересен "почти каждому" конкуренту "Сити" за попадание в Лигу Чемпионов.