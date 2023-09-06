Нкетиа признался, что был шокирован отчислением из академии "Челси"

Эдди Нкетиа Нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа признался, что он был шокирован своим отчислением из академии "Челси" в возрасте 14 лет.

Будучи выпускником академии "Арсенала", свои базовые футбольные знания 24-летний Нкетиа получил в другом лондонском клубе.

Речь о "Челси", который в свое время не увидел перспектив у Нкетиа, начавшего новый сезон с двух голов в четырех матчах Премьер-Лиги и впервые в своей карьере получившего вызов в сборную Англии. Отчисление из академии "синих" стало источником мотивации для юного Эдди.

"Думаю, оно стало. Я находился там с девяти до 14 лет, и отчисление повергло меня в шок, потому что мои дела шли хорошо в то время. Это пробуждает тебя и дает понять, что все может измениться в один миг. Ты можешь потерять все, ради чего трудился".

"Это придает тебе эту дополнительную мотивацию и стойкость духа, которые порой нужны в сложные времена. Я могу трудиться на один уровень упорнее, чем некоторые люди могут или хотят. Это все — часть опыта. Некоторые парни не испытывали подобное, но затем у них будут свои низшие точки в карьерах. У меня свой путь, и это помогло мне стать тем, кем я являюсь сегодня".

"В то время у меня были различные возможности и различные мысли в голове. Я всегда верил, что смогу стать профессиональным футболистом и заиграть здесь. У каждого игрока свой путь, и мой путь таков. Насчет меня всегда были трансферные слухи и спекуляции, но я рад, что выбрал этот маршрут, и я горжусь быть частью "Арсенала". Я чувствую себя как дома здесь. У меня большие ожидания насчет будущего", — цитирует Нкетиа The Guardian.


Метки Арсенал, Нкетиа, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 06.09.2023 13:45 # bangladesh
    клуб дерьма. лучше в арсенале, чем в этой бесперспективной помойке с мудриками, чуквумеками и дырасалагами...

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  2. skydreams 06.09.2023 13:42 # skydreams
    от него бы и сча избавились. не уровень

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  3. sausage 06.09.2023 13:05 # sausage
    Райс, Нкетиа, Де Брюйне, Салах... Просто в Челси не увидели в них перспектив. Зато увидели в Мудрике, Угочукву, Чуквумеку, Лавиа и в прочих папуасах.

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