Нкетиа признался, что был шокирован отчислением из академии "Челси"

Нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа признался, что он был шокирован своим отчислением из академии "Челси" в возрасте 14 лет.

Будучи выпускником академии "Арсенала", свои базовые футбольные знания 24-летний Нкетиа получил в другом лондонском клубе.



Речь о "Челси", который в свое время не увидел перспектив у Нкетиа, начавшего новый сезон с двух голов в четырех матчах Премьер-Лиги и впервые в своей карьере получившего вызов в сборную Англии. Отчисление из академии "синих" стало источником мотивации для юного Эдди.



"Думаю, оно стало. Я находился там с девяти до 14 лет, и отчисление повергло меня в шок, потому что мои дела шли хорошо в то время. Это пробуждает тебя и дает понять, что все может измениться в один миг. Ты можешь потерять все, ради чего трудился".



"Это придает тебе эту дополнительную мотивацию и стойкость духа, которые порой нужны в сложные времена. Я могу трудиться на один уровень упорнее, чем некоторые люди могут или хотят. Это все — часть опыта. Некоторые парни не испытывали подобное, но затем у них будут свои низшие точки в карьерах. У меня свой путь, и это помогло мне стать тем, кем я являюсь сегодня".



"В то время у меня были различные возможности и различные мысли в голове. Я всегда верил, что смогу стать профессиональным футболистом и заиграть здесь. У каждого игрока свой путь, и мой путь таков. Насчет меня всегда были трансферные слухи и спекуляции, но я рад, что выбрал этот маршрут, и я горжусь быть частью "Арсенала". Я чувствую себя как дома здесь. У меня большие ожидания насчет будущего", — цитирует Нкетиа The Guardian.