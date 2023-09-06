МЮ решает вопрос об отстранении Антони

Антони "Манчестер Юнайтед" решает вопрос об отстранении вингера Антони, обвиненного в применении насилия к своей бывшей девушке.

На днях Габриэля Каваллин, бывшая девушка Антони, дала скандальное интервью UOL, обвинив 23-летнего футболиста в домашнем насилии.

Каваллин подала заявления на Антони в Бразилии и Англии, и игрок "Юнайтед" уже столкнулся с последствиями, будучи отчисленным из своей сборной.

Как сообщает UOL, представляющие "Юнайтед" юристы запросили встречу с адвокатом Каваллин. В данный момент боссы клуба с "Олд Траффорд" решают, как им поступить с Антони.

Примечательно, что этот скандал прогремел спустя считанные дни, как "Юнайтед" отправил в аренду в "Хетафе" нападающего Мейсона Гринвуда, который обвинялся в изнасиловании и избиении своей подруги.

Тем временем, нынешняя девушка Антони собрала чемодан и покинула дом футболиста, добавляет Daily Mail.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1113

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kojan 06.09.2023 12:26 # kojan
    "мальчик хочет в Тамбов"...

    (ответить)

  2. ilovemanutd 06.09.2023 12:23 # ilovemanutd
    Что-то часто в таких историях левши замешаны.

    (ответить)

  3. felix-the-cat 06.09.2023 12:17 # felix-the-cat
    100 млн фунтов напоминаю ухехехехех

    (ответить)

  4. shakarim 06.09.2023 12:07 # shakarim
    Этому телу посильно ударить бабу?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: