МЮ решает вопрос об отстранении Антони
"Манчестер Юнайтед" решает вопрос об отстранении вингера Антони, обвиненного в применении насилия к своей бывшей девушке.
На днях Габриэля Каваллин, бывшая девушка Антони, дала скандальное интервью UOL, обвинив 23-летнего футболиста в домашнем насилии.
Каваллин подала заявления на Антони в Бразилии и Англии, и игрок "Юнайтед" уже столкнулся с последствиями, будучи отчисленным из своей сборной.
Как сообщает UOL, представляющие "Юнайтед" юристы запросили встречу с адвокатом Каваллин. В данный момент боссы клуба с "Олд Траффорд" решают, как им поступить с Антони.
Примечательно, что этот скандал прогремел спустя считанные дни, как "Юнайтед" отправил в аренду в "Хетафе" нападающего Мейсона Гринвуда, который обвинялся в изнасиловании и избиении своей подруги.
Тем временем, нынешняя девушка Антони собрала чемодан и покинула дом футболиста, добавляет Daily Mail.
06.09.2023 12:00
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"мальчик хочет в Тамбов"...
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Что-то часто в таких историях левши замешаны.
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100 млн фунтов напоминаю ухехехехех
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Этому телу посильно ударить бабу?
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