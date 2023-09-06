МЮ решает вопрос об отстранении Антони

"Манчестер Юнайтед" решает вопрос об отстранении вингера Антони, обвиненного в применении насилия к своей бывшей девушке.

На днях Габриэля Каваллин, бывшая девушка Антони, дала скандальное интервью UOL, обвинив 23-летнего футболиста в домашнем насилии.



Каваллин подала заявления на Антони в Бразилии и Англии, и игрок "Юнайтед" уже столкнулся с последствиями, будучи отчисленным из своей сборной.



Как сообщает UOL, представляющие "Юнайтед" юристы запросили встречу с адвокатом Каваллин. В данный момент боссы клуба с "Олд Траффорд" решают, как им поступить с Антони.



Примечательно, что этот скандал прогремел спустя считанные дни, как "Юнайтед" отправил в аренду в "Хетафе" нападающего Мейсона Гринвуда, который обвинялся в изнасиловании и избиении своей подруги.



Тем временем, нынешняя девушка Антони собрала чемодан и покинула дом футболиста, добавляет Daily Mail.