Салах интересовался у Хендерсона насчет Саудовской Аравии

Полузащитник "Аль-Иттифака" Джордан Хендерсон признался, что разговаривал со своим бывшим партнером по "Ливерпулю" Мохамедом Салахом насчет Саудовской Аравии.

Согласно слухам, до закрытия своего трансферного окна 7 сентября "Аль-Иттихад" может вернуться с улучшенным предложением о покупке Салаха, не сумев заполучить Мохамеда за 150 миллионов фунтов.



Хендерсон не знает, останется ли Салах в "Ливерпуле", однако во время недавнего разговора Мохамед интересовался адаптацией Джордана в саудовском футболе.



"Я не разговаривал с ним насчет его трансферной ситуации. Конечно, я коротко поговорил с ним неделю или две назад, и он спросил, в порядке ли я, все ли у меня хорошо, как я осваиваюсь. Обычные вещи. Я своего рода не стал лезть в его голову".



"Ему и так каждый названивает и пишет. Поэтому я вроде как не стал в это влезать... Я не знаю, что на самом деле происходит. Я просто видел, что говорится в медиа насчет предложений и тому подобного".



"Будет интересно посмотреть, что произойдет, потому что он удивительный игрок, удивительный парень. Что бы ни произошло, он будет оказывать большое влияние — в "Ливерпуле", саудовской лиге или где-либо еще. И сейчас, и в будущем. Он стал бы великолепным дополнением к любой команде", — сообщил Хендерсон The Athletic.