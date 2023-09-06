Райя получит шанс стать первым номером "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета всерьез раздумывает над тем, чтобы дать новичку Давиду Райе шанс стать первым номером команды.

Рамсдейл утвердился основным голкипером "Арсенала" после своего перехода из "Шеффилд Юнайтед" в 2021 году и считается главным конкурентом первого номера сборной Англии Джордана Пикфорда.



Рамсдейл даже вошел в недавно опубликованную символическую сборную прошлого сезона Премьер-Лиги по версии Ассоциации профессиональных игроков (PFA).



Однако 25-летний англичанин не слишком убедительно начал новый сезон, в четырех первых матчах Премьер-Лиги пропустив четыре гола и лишь однажды сохранив свои ворота на замке.



В то же время Артета находится под впечатлением от работы на тренировках своего соотечественника Райи, который пока не дебютировал за "Арсенал" после своего перехода из "Брентфорда" на правах аренды с опцией выкупа.



Как сообщает Daily Mail, на "Эмирейтс" крепнет ощущение, что Артета хочет дать дать шанс 27-летнему испанцу в ближайшие недели, и это будет не отдельно взятый матч, а серия игр.