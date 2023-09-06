"Арсенал" потерял Партея минимум на шесть недель
Полузащитник "Арсенала" Томас Партей пропустит минимум шесть недель с травмой мышечного характера.
Эту травму Партей получил на тренировке "Арсенала" в четверг — за считанные дни до победного для "канониров" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" (3:1).
В воскресенье главный тренер "Арсенала" Микель Артета предположил, что 30-летний игрок сборной Ганы пропустит только "пару недель" и вернется после международного перерыва.
Артета сразу оговорился, что Партею еще предстоят дополнительные медицинские тесты, которые теперь были проведены и установили, что Томас задержится в лазарете на более длительный срок.
По информации Daily Mail, травма Партея является сочетанием повреждений паха и бедра. Медицинский штаб "Арсенала" ожидает, что Партей пропустит минимум шесть недель.
Предыдущая история травм Партея может заставить "Арсенал" избрать более осторожный подход и продлить отсутствие Томаса, однако "канониры" все равно надеются поставить экс-игрока "Атлетико" на ноги в октябре.
Таким образом, Партей точно пропустит матчи Премьер-Лиги против "Эвертона", "Тоттенхэма", "Борнмута" и "Манчестер Сити", а также поединки Лиги Чемпионов против ПСВ и "Ланса".
06.09.2023 09:00
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С Тоттенхэмом и МС пригодился бы ..с остальными и без него должны справляться
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Симулирет травму чтоб не играть за в рот выебанных гейгуннерастов.
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