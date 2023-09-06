"Арсенал" потерял Партея минимум на шесть недель

Томас Партей Полузащитник "Арсенала" Томас Партей пропустит минимум шесть недель с травмой мышечного характера.

Эту травму Партей получил на тренировке "Арсенала" в четверг — за считанные дни до победного для "канониров" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" (3:1).

В воскресенье главный тренер "Арсенала" Микель Артета предположил, что 30-летний игрок сборной Ганы пропустит только "пару недель" и вернется после международного перерыва.

Артета сразу оговорился, что Партею еще предстоят дополнительные медицинские тесты, которые теперь были проведены и установили, что Томас задержится в лазарете на более длительный срок.

По информации Daily Mail, травма Партея является сочетанием повреждений паха и бедра. Медицинский штаб "Арсенала" ожидает, что Партей пропустит минимум шесть недель.

Предыдущая история травм Партея может заставить "Арсенал" избрать более осторожный подход и продлить отсутствие Томаса, однако "канониры" все равно надеются поставить экс-игрока "Атлетико" на ноги в октябре.

Таким образом, Партей точно пропустит матчи Премьер-Лиги против "Эвертона", "Тоттенхэма", "Борнмута" и "Манчестер Сити", а также поединки Лиги Чемпионов против ПСВ и "Ланса".


Метки Арсенал, Партей, травмы

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2023 09:00

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  1. aliluya-nn 06.09.2023 09:55 # aliluya-nn
    С Тоттенхэмом и МС пригодился бы ..с остальными и без него должны справляться

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  2. chelsea88 06.09.2023 09:03 # chelsea88
    Симулирет травму чтоб не играть за в рот выебанных гейгуннерастов.

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