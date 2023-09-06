"Вест Хэм" и "Вулверхэмптон" готовят предложения Лингарду

"Вест Хэм" и "Вулверхэмптон" готовы предложить контракт вингеру Джесси Лингарду, который доступен свободным агентом.

Напомним, Лингард находится без клуба с конца июня, когда Джесси покинул "Ноттингем Форест" уже после одного сезона. Этот статус позволяет Джесси перейти вне сроков трансферного окна.



Буквально на днях стало известно, что Лингард не договорился с клубом МЛС "Ди Си Юнайтед", возглавляемым его бывшим партнером по "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйном Руни.



По всей видимости, теперь Лингард вернется в Премьер-Лигу, однако "Вест Хэм", с которым Джесси поддерживал форму последние недели, является не единственным претендентом на 30-летнего англичанина.



По информации Sky Sports, в приглашении Лингарда также заинтересован "Вулверхэмптон". Оба клуба могут направить свои предложения Джесси в ближайшие дни.