"Эвертон" близок к продаже Грея в "Аль-Иттифак"

"Эвертон" близок к продаже вингера Демарая Грея в "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии за 8 миллионов фунтов.

Утратив доверие главного тренера "Эвертона" Шона Дайча, Грей был настроен покинуть мерсисайдский клуб в летнее трансферное окно.



Грея сватали в "Кристал Пэлас" и "Фулхэм", а перед самым трансферным дедлайном, по слухам, "ириски" заблокировали переход Демарая в "Лилль" на правах аренды.



После закрытия трансферного окна в Европе Грей написал в социальных сетях, что "так сложно играть за того, кто не проявляет к тебе уважения как к человеку", явно намекая на Дайча.



Этой ситуацией решил воспользоваться "Аль-Иттифак" Стивена Джеррарда, во вторник совершив прорыв в переговорах с "Эвертоном" по стоимости 27-летнего игрока сборной Ямайки.



Daily Mail ожидает, что клуб из Саудовской Аравии, где трансферное окно закрывается в четверг вечером, заплатит "Эвертону" 8 млн. фунтов за Грея, два года назад купленного у "Байера" за 1.7 млн. фунтов.