Сака снова признан Игроком Года в сборной Англии
Вингер "Арсенала" Букайо Сака второй раз подряд был признан Игроком Года в сборной Англии.
Это почетное звание было присуждено Сака, который во вторник отметил свой 22-й День рождения, по результатам голосования болельщиков.
В борьбе за эту награду, которую Сака вручил его партнер по национальной команде Джеймс Мэддисон, Букайо опередил Джуда Беллингема и Харри Кейна, которые заняли второе и третье места, соответственно.
За последние 12 месяцев Сака сыграл 10 матчей за сборную Англии, включая четыре из пяти "трех львов" на Чемпионате Мира в Катаре.
В этих 10 матчах Сака трижды — против Ирана, Украины и Северной Македонии — признавался лучшим игроком, а также отметился своим первым хет-триком за национальную команду (7:0 против Северной Македонии).
Добавим, на счету Сака, который недавно был признан молодым Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов и вошел в символическую сборную Премьер-Лиги по версии PFA, уже 28 матчей за английскую сборную.
06.09.2023 06:00
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Просыпайтесь помойте жопы приведите себя в порядок цыплята. Добрый Бургер!
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Арсинла эта Ссака говорили они. Эх...
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Сакалёк рулит!!!
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