Сака снова признан Игроком Года в сборной Англии

Джеймс Мэддисон и Букайо Сака Вингер "Арсенала" Букайо Сака второй раз подряд был признан Игроком Года в сборной Англии.

Это почетное звание было присуждено Сака, который во вторник отметил свой 22-й День рождения, по результатам голосования болельщиков.

В борьбе за эту награду, которую Сака вручил его партнер по национальной команде Джеймс Мэддисон, Букайо опередил Джуда Беллингема и Харри Кейна, которые заняли второе и третье места, соответственно.

За последние 12 месяцев Сака сыграл 10 матчей за сборную Англии, включая четыре из пяти "трех львов" на Чемпионате Мира в Катаре.

В этих 10 матчах Сака трижды — против Ирана, Украины и Северной Македонии — признавался лучшим игроком, а также отметился своим первым хет-триком за национальную команду (7:0 против Северной Македонии).

Добавим, на счету Сака, который недавно был признан молодым Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов и вошел в символическую сборную Премьер-Лиги по версии PFA, уже 28 матчей за английскую сборную.

Букайо Сака


Метки Арсенал, награды, Сака, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 315

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 06.09.2023 06:28 # liverpo0ol
    Просыпайтесь помойте жопы приведите себя в порядок цыплята. Добрый Бургер!

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  2. liverpo0ol 06.09.2023 06:27 # liverpo0ol
    Арсинла эта Ссака говорили они. Эх...

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  3. tot35 06.09.2023 06:10 # tot35
    Сакалёк рулит!!!

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