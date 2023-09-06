Сака снова признан Игроком Года в сборной Англии

Вингер "Арсенала" Букайо Сака второй раз подряд был признан Игроком Года в сборной Англии.

Это почетное звание было присуждено Сака, который во вторник отметил свой 22-й День рождения, по результатам голосования болельщиков.



В борьбе за эту награду, которую Сака вручил его партнер по национальной команде Джеймс Мэддисон, Букайо опередил Джуда Беллингема и Харри Кейна, которые заняли второе и третье места, соответственно.



За последние 12 месяцев Сака сыграл 10 матчей за сборную Англии, включая четыре из пяти "трех львов" на Чемпионате Мира в Катаре.



В этих 10 матчах Сака трижды — против Ирана, Украины и Северной Македонии — признавался лучшим игроком, а также отметился своим первым хет-триком за национальную команду (7:0 против Северной Македонии).



Добавим, на счету Сака, который недавно был признан молодым Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов и вошел в символическую сборную Премьер-Лиги по версии PFA, уже 28 матчей за английскую сборную.



