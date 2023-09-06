Уэбб заявил, что гол Гарначо "Арсеналу" был отменен правильно

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб заявил, что гол вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо против "Арсенала" был справедливо отменен, а вот в эпизоде с голом защитника "Манчестер Сити" Натана Аке против "Фулхэма" система VAR дала сбой.

После поражения 3:1 от "Арсенала" в минувшее воскресенье главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что в случае с отмененным голом Гарначо никакого офсайда не было, потому что "у камеры неправильный угол".



Уэбб решительно отметает подобные предположения и уверяет, что линии для определения положения вне игры были начерчены правильно.



"Я был удивлен некоторыми комментариями после матча".



"Это была явная офсайдная ситуация, а технология была использована калиброванными камерами вполне правильно, чтобы определить, что Гарначо оказался впереди Габриэля. Поэтому изначально засчитанный гол был вполне справедливо отменен", — сообщил Уэбб в эфире Sky Sports.



Также Уэбб вернулся к упомянутому выше голу Аке, когда у голкипера "Фулхэма" Бернда Лено возникла помеха в лице Мануэля Аканджи. Тогда рефери и VAR решили, что это было пасссивный офсайд, но Ховард думает иначе.



"Это была явная ситуация с офсайдом. С самого начала я думал, что этот гол следовало отменить. Аканджи определенно повлиял на голкипера, который из-за него начал колебаться", — заявил Уэбб.



