Акции "Юнайтед" рекордно подешевели

Акции "Манчестер Юнайтед" продемонстрировали свое наибольшее падение за все время, что ценные бумаги клуба торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка.

В прошлую пятницу акции "Юнайтед" (тикер MANU) завершили торговую сессию на отметке в 23.66 доллара за штуку.



В понедельник в США отмечали День труда, поэтому торги были возобновлены во вторник, и акции "Юнайтед" сразу рухнули до отметки в 18.88 долларов, позже незначительно отыграв падение, сообщает Sky Sports.



Таким образом, снижение составило более 20 процентов, и это рекордное падение стоимости акций "Юнайтед" за все 11 лет, как клуб с "Олд Траффорд" стал публичной компанией. Предыдущий рекорд — минус 13.8% — был установлен 12 марта 2020.



Эта масштабная распродажа акций "Юнайтед" стала реакцией инвесторов на новость о том, что владельцы клуба Глэйзеры решили снять свой клуб с продажи.



При своих нынешних владельцах "красным дьяволам" не приходится рассчитывать на значительные инвестиции в реконструкцию стадиона и тренировочной базы, а также в состав, и это нашло свое отражение на бирже.



Во вторник капитализация "Юнайтед" снизилась на 550 млн. фунтов, и теперь клуб с "Олд Траффорд" оценивается инвесторами в 3 млрд. фунтов — вдвое меньше, чем просили Глэйзеры за свой актив.



А с февраля, когда инвесторы были на пике оптимизма и ожидали скорой продажи "Юнайтед", стоимость акций футбольного клуба снизилась почти на 30 процентов.