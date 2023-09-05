МЮ начал переговоры с Ван-Биссакой о новом контракте

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры со своим защитником Аароном Ван-Биссакой о новом контракте.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг совершенно игнорировал Ван-Биссаку в первой половине прошлого сезоне, вынужденно доверившись Аарону после паузы на ЧМ-2022.



25-летний Ван-Биссака ухватился за свой шанс обеими руками, а новый сезон начал твердым игроком основы, в матче против "Вулверхэмптона" даже отметившись результативной передачей.



От действующего контракта Ван-Биссаки остается один год плюс опция продления на 12 месяцев, однако The Telegraph стало известно, что клуб и игрок еще в прошлом месяце приступили к обсуждению нового долгосрочного контракта, который позволит Аарону остаться на "Олд Траффорд" и после 2025 года.



Добавим, Ван-Биссака выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Кристал Пэлас" за 50 миллионов фунтов в 2019 году.