Лопетеги покинул "Вулверхэмптон" с пониженной компенсацией

Бывший главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги добровольно согласился на пониженную компенсацию за свой уход из английского клуба.

"Вулверхэмптон" охотился за Лопетеги несколько лет и в прошлом сезоне, наконец, смог заманить Хулена на зарплату в 8 миллионов фунтов в год.



Однако незадолго до старта нового сезона Лопетеги покинул "Вулверхэмптон" в знак несогласия с трансферной политикой клуба, который попрощался с 17 игроками, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



В числе этих 17 игроков оказался полузащитник Матеуш Нунеш, который перебрался в "Манчестер Сити" по сделке стоимостью 53 млн. фунтов.



У Лопетеги оставалось еще два года по контракту, однако The Telegraph может подтвердить, что в итоге Хулен согласился на компенсацию в размере менее одной годовой зарплаты, чтобы не усугублять ситуацию "волков".