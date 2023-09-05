Хейтинга будет ассистировать Мойесу в "Вест Хэме"

Бывший защитник "Эвертона" Джонни Хейтинга вошел в штаб главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса.

В свое время Хейтинга поиграл у Мойеса в "Эвертоне". Теперь Джонни займет должность ассистента при шотландском специалисте.



Хейтинга завершил игровую карьеру в 2016 году, после чего стал трудиться тренером в структуре "Аякса".



В январе 2023 Хейтинга, обладатель лицензии УЕФА категории Pro, был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "Аякса", выиграв 11 из 16 заключительных матчей прошлого сезона.



Несмотря на уверенную концовку сезона, "Аякс" решил не продлевать контракт с 39-летним голландцем, и тот был вынужден начать поиски новой работы.



"Я давно знаю Джона. Он получил очень хороший тренерский опыт благодаря работе в академии "Аякса" и на пути к работе с первой командой", — сообщил Мойес.



Помимо Хейтинги, в тренерский штаб Мойеса были введены Марк Робсон и Генри Ньюман.