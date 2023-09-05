"Юнайтед" подписал Амрабата, несмотря на травму

Во время медобследования Софьяна Амрабата "Манчестер Юнайтед" обнаружил травму у марокканского полузащитника, но от сделки не отказался.

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Юнайтед" арендовал Амрабата у "Фиорентины" до конца сезона 2023/24 за 8.6 млн. фунтов, также получив опцию выкупа за 21.5 млн. фунтов.



Как сообщает The Athletic, во время рутинной процедуры медобследования "Юнайтед" обнаружил у Амрабата проблемы со спиной, которая беспокоит Софьяна уже много месяцев.



Например, чтобы сыграть за сборную Марокко в 1/8 финала Чемпионата Мира в Катаре против Испании Амрабату пришлось делать уколы обезболивающего — за день до игры Софьян не мог нормально двигаться.



Однако до закрытия трансферного окна практически не оставалось времени, а других готовых вариантов по укреплению центра поля у "Юнайтед" не было, поэтому "красные дьяволы" заключили сделку, сочтя проблемы 27-летнего африканца незначительными.



Добавим, сегодня Амрабат добрался до тренировочной базы "Юнайтед" в Каррингтоне, где ему была презентована с футболка с 4-м номером, который стал вакантен после ухода из клуба защитника Фила Джонса минувшим летом.