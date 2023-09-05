"Юнайтед" подписал Амрабата, несмотря на травму

Софьян Амрабат Во время медобследования Софьяна Амрабата "Манчестер Юнайтед" обнаружил травму у марокканского полузащитника, но от сделки не отказался.

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Юнайтед" арендовал Амрабата у "Фиорентины" до конца сезона 2023/24 за 8.6 млн. фунтов, также получив опцию выкупа за 21.5 млн. фунтов.

Как сообщает The Athletic, во время рутинной процедуры медобследования "Юнайтед" обнаружил у Амрабата проблемы со спиной, которая беспокоит Софьяна уже много месяцев.

Например, чтобы сыграть за сборную Марокко в 1/8 финала Чемпионата Мира в Катаре против Испании Амрабату пришлось делать уколы обезболивающего — за день до игры Софьян не мог нормально двигаться.

Однако до закрытия трансферного окна практически не оставалось времени, а других готовых вариантов по укреплению центра поля у "Юнайтед" не было, поэтому "красные дьяволы" заключили сделку, сочтя проблемы 27-летнего африканца незначительными.

Добавим, сегодня Амрабат добрался до тренировочной базы "Юнайтед" в Каррингтоне, где ему была презентована с футболка с 4-м номером, который стал вакантен после ухода из клуба защитника Фила Джонса минувшим летом.


Метки Амрабат, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2023 18:00

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  1. batistuta 05.09.2023 18:51 # batistuta
    О один инвалид Джонс ушел, подписали нового.

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  2. yxaxaxaxaxa 05.09.2023 18:36 # yxaxaxaxaxa
    ща тоже бабе своей по ебалу настучит и будет на зарплате сидеть весь контракт

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  3. kagawa 05.09.2023 18:13 # kagawa
    Кайф. Обожаю таких игроков, обычно они показывают много чего за сезон

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  4. narcot 05.09.2023 18:05 # narcot
    е6анутые скамо6ляди))) просто кринж

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