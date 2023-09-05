Линдстрем поведал, что отказал "Ливерпулю" летом

Йеспер Линдстрем Атакующий полузащитник "Наполи" Йеспер Линдстрем рассказал, что минувшим летом отказал "Ливерпулю".

На прошлой неделе "Наполи" приобрел Линдстрема у "Айнтрахта" за 30 миллионов евро (25.6 млн. фунтов), однако у 23-летнего датчанина был и другой вариант для продолжения карьеры.

Перед тем, как подписать Райана Гравенберха из "Баварии", "Ливерпуль" интересовался как раз Линдстремом, однако Йеспер решил, что чемпионы Серии А подходят ему лучше.

"У меня также было предложение от "Ливерпуля", и я болельщик "Ливерпуля", так что это был бы безумно увлекательный опыт, но было бы умно отправиться туда?"

"Если я не буду там играть, тогда я могу сидеть перед телевизором и смотреть их матчи, представляя в это время другой клуб. Сейчас я в том возрасте, когда мне нужно играть в футбол".

"Поэтому я думаю, что "Наполи" — это хороший шаг. Это один из лучших клубов в мире, и они сказали, что у меня будет много возможностей играть", — цитирует Линдстрема Football Italia.


Метки Ливерпуль, Линдстрем, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. prideoflondon 05.09.2023 17:08 # prideoflondon
    Ну и зря. Ливерпуль Короли

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  2. redstyle 05.09.2023 17:03 # redstyle
    Все верно, слабакам не место в Ливерпуле!

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