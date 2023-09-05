Агент исключает переход Жоржиньо в "Фенербахче"

Агент полузащитника "Арсенала" Жоржиньо исключил переход своего клиента в "Фенербахче".

Трансферное окно в Турции открыто до 15 сентября, и в последнее время ходят упорные слухи о том, что Жоржиньо может отправиться в "Фенербахче".



Жоржиньо сыграл только 18 минут за "Арсенал" в этом сезоне, трижды появившись на замену, однако агент Жоао Сантос уверяет, что 31-летний полузащитник по-прежнему видит свое будущее в лондонском клубе.



"Жоржиньо сосредоточен на "Арсенале", на чемпионской гонке Премьер-Лиги и на Лиге Чемпионов. Он не перейдет в "Фенербахче", — сообщил Сантос TMW.