Райт считает, что Гарначо должен играть за МЮ вместо Антони

Легенда "Арсенала" Ян Райт считает, что вингер Алехандро Гарначо должен играть в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" вместо Антони.

В начале нового сезона главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг продолжает упорно ставить в стартовый состав дорогостоящего Антони, хотят тот себя не проявляет.



Однако Райт убежден, что заменивший бразильца на 84-й минуте проигранного матча против "Арсенала" (3:1) Гарначо больше заслуживает доверия Тен Хага. По мнению Яна, отмененный из-за офсайда гол Алехандро доказывает это.



"Думаю, игра Гарначо — это позитивный момент в их поражении".



"Думаю, они должны найти у себя полузащитника, который сможет принимать мяч, контролировать его и раздавать передачи, используя скорость Рэшфорда и Гарначо. Потому что они играют на контратаках. Я послушал Бруну Фернандеша, и он сказал, что доволен игрой. Он думает, что они играли хорошо и упорно трудились".



"Манчестер Юнайтед"обладает такого рода игроками, чтобы атаковать лучше. Мы убедились в этом на примере Гарначо, который не может поверить, что Антони играет в старте вместо него".



"Гарначо пригодился бы по такой игре. Он определенно дал бы команде больше, чем дает Антони в данный момент. Мы убедились в этом по его небольшому камео", — цитирует Райта Daily Mirror.