Почеттино заявил, что у Мудрика есть проблемы с физической формой

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что у вингера Михаила Мудрика есть проблемы с физической формой.

Поражение 0:1 от "Ноттингем Форест" в минувшую субботу стало очередным матчем, в которому Мудрику не нашлось места в стартовом составе "Челси".



Почеттино чувствует, что пока 22-летний украинец не готов проявлять себя и должен сосредоточиться на тренировках и работе в тренажерном зале.



"Он очень талантливый игрок. Прежде всего — до разговоров о футболе — ему нужно почувствовать себя комфортно, ему нужно прокачать свое тело. Ему было сложно поначалу, и я вспоминаю (молодежное) Евро, где он сыграл только один матч и не мог стабильно тренироваться".



"Мы сосредоточены на том, чтобы помочь ему стать по-настоящему сильным и здоровым. Ему нужно чувствовать себя хорошо, чтобы начать проявлять себя. Никто не может проявлять себя, если не чувствует силу в своем теле. Ему нужно это ощущение, и мы работаем над этим. Надеюсь, в ближайшие недели он начнет набирать форму", — цитирует Почеттино Football.London.