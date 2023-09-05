Почеттино заявил, что у Мудрика есть проблемы с физической формой

Михаил Мудрик Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что у вингера Михаила Мудрика есть проблемы с физической формой.

Поражение 0:1 от "Ноттингем Форест" в минувшую субботу стало очередным матчем, в которому Мудрику не нашлось места в стартовом составе "Челси".

Почеттино чувствует, что пока 22-летний украинец не готов проявлять себя и должен сосредоточиться на тренировках и работе в тренажерном зале.

"Он очень талантливый игрок. Прежде всего — до разговоров о футболе — ему нужно почувствовать себя комфортно, ему нужно прокачать свое тело. Ему было сложно поначалу, и я вспоминаю (молодежное) Евро, где он сыграл только один матч и не мог стабильно тренироваться".

"Мы сосредоточены на том, чтобы помочь ему стать по-настоящему сильным и здоровым. Ему нужно чувствовать себя хорошо, чтобы начать проявлять себя. Никто не может проявлять себя, если не чувствует силу в своем теле. Ему нужно это ощущение, и мы работаем над этим. Надеюсь, в ближайшие недели он начнет набирать форму", — цитирует Почеттино Football.London.


Метки Мудрик, Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2023 14:00

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  1. makeewadim 05.09.2023 14:16 # makeewadim
    Ага, подкачаться и на фронт. lol

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  2. hunter022 05.09.2023 14:13 # hunter022
    Вооруженные силы Украины продолжают мобилизировать граждан своей страны для участия в специальной военной операции.

    Как сообщает &#268;T sport, сразу несколько футболистов сборной Украины оказались в списках уклонистов, которые должны быть депортированы на родину для прохождения военной службы.

    Напомним, что с сегодняшнего дня все украинцы мужского пола, которые находятся за границей и не прибыли в военкоматы своей страны, будут депортированы в Украину для прохождения военной службы.

    Источник уточняет, что в списках мужчин призывного возраста числятся футболисты сборной Украины – вингер «Челси» Михаил Мудрик, который недавно перешел в лондонский клуб из донецкого «Шахтера».

    Будет польза из этого хохла, пустят на органы...

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  3. asetpeace 05.09.2023 14:03 # asetpeace
    Аууу где все, в школе?

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