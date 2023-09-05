Почеттино заявил, что у Мудрика есть проблемы с физической формой
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что у вингера Михаила Мудрика есть проблемы с физической формой.
Поражение 0:1 от "Ноттингем Форест" в минувшую субботу стало очередным матчем, в которому Мудрику не нашлось места в стартовом составе "Челси".
Почеттино чувствует, что пока 22-летний украинец не готов проявлять себя и должен сосредоточиться на тренировках и работе в тренажерном зале.
"Он очень талантливый игрок. Прежде всего — до разговоров о футболе — ему нужно почувствовать себя комфортно, ему нужно прокачать свое тело. Ему было сложно поначалу, и я вспоминаю (молодежное) Евро, где он сыграл только один матч и не мог стабильно тренироваться".
"Мы сосредоточены на том, чтобы помочь ему стать по-настоящему сильным и здоровым. Ему нужно чувствовать себя хорошо, чтобы начать проявлять себя. Никто не может проявлять себя, если не чувствует силу в своем теле. Ему нужно это ощущение, и мы работаем над этим. Надеюсь, в ближайшие недели он начнет набирать форму", — цитирует Почеттино Football.London.
05.09.2023 14:00
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Ага, подкачаться и на фронт. lol
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Вооруженные силы Украины продолжают мобилизировать граждан своей страны для участия в специальной военной операции.
Как сообщает ČT sport, сразу несколько футболистов сборной Украины оказались в списках уклонистов, которые должны быть депортированы на родину для прохождения военной службы.
Напомним, что с сегодняшнего дня все украинцы мужского пола, которые находятся за границей и не прибыли в военкоматы своей страны, будут депортированы в Украину для прохождения военной службы.
Источник уточняет, что в списках мужчин призывного возраста числятся футболисты сборной Украины – вингер «Челси» Михаил Мудрик, который недавно перешел в лондонский клуб из донецкого «Шахтера».
Будет польза из этого хохла, пустят на органы...
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Аууу где все, в школе?
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