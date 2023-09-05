Фостер рассказал, что сделал бы Фергюсон с Санчо

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Бен Фостер заявил, что вингер Джейдон Санчо больше бы никогда не сыграл за клуб, если бы во времена сэра Алекса Фергюсона позволил себе публично раскритиковать главного тренера.

Напомним, нынешний наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил отсутствие Санчо в заявке на воскресный матч Премьер-Лиги против "Арсенала" плохой работой Джейдона на тренировках.



23-летний Санчо в течение часа отреагировал на это своим заявлением. Джейдон назвал ложью слова Тен Хага и пожаловался, что из него "уже давно делают козла отпущения".



По словам Фостера, представлявшего "Юнайтед" с 2005 по 2010 год, подобное нарушение субординации было бы невозможно представить в прежние времена.



"Это безумие, абсолютное безумие. Если бы Алекс Фергюсон тренировал "Манчестер Юнайтед" в этот момент времени, и Джейдон Санчо вытворил бы подобное, он бы больше никогда не увидел дневного света в "Манчестер Юнайтед".



"Он бы больше никогда не сыграл за этот клуб, его бы больше никогда не пустили на тренировочную базу. С тобой было бы покончено, парень", — сообщил Фостер The United Stand.