Хендерсон перестал чувствовать себя желанным в "Ливерпуле"

Полузащитник "Аль-Иттифака" Джордан Хендерсон заявил, что перестал чувствовать себя желанным в "Ливерпуле", а его переезд в Саудовскую Аравию не мотивирован деньгами.

Минувшим летом "Ливерпуль" продал Хендерсона, своего капитана, в "Аль-Иттифак", возглавляемый легендой "красных" Стивеном Джеррардом.



33-летний англичанин признается, что изначально не планировал уходить из "Ливерпуля", однако разговор с Юргеном Клоппом и отсутствие желания со стороны клуба удержать его, изменили его планы.



"В конце прошлого сезона у меня состоялся разговор с тренером о предстоящем сезоне, о игроках, которых мы собирались пригласить, и о его планах. Я уехал на лето и интенсивно тренировался, чтобы быть в своем лучшем состоянии по возвращении в "Ливерпуль".



"Было несколько вещей, которые стали сигналом тревоги. У меня очень хорошие отношения с Юргеном. Он был очень честен со мной. Я не буду вдаваться в детали разговора, потому что это был приватный разговор, но это поставило меня в положение, когда я знал, что буду играть не так много. Я знаю, что на мою позицию придут новые игроки".



"Каждый — и особенно тренер — знает, что мне может быть довольно сложно, если я не играю. Особенно с учетом того, что я так долго в клубе и так долго был капитаном. Особенно с учетом важности сборной Англии для меня, ведь впереди Евро".



"А затем к клубу обратился "Аль-Иттифак", чтобы узнать возможность моего перехода туда. Реакцией клуба не был отказ. В тот момент я почувствовал, что моя ценность и мое желание остаться с этим тренером и в этом клубе могли измениться. Я знал, что это время однажды наступит. Я не думал, что это наступит сейчас. И мне пришлось смириться".



"У меня очень хорошие отношения с Юргеном, с владельцами клуба. Это останется навсегда. То, чего мы добились вместе в последние 12 лет, было невероятно. Но в то же время мне было сложно принять такое отношение к себе".



"Если бы один из этих людей сказал мне "мы хотим, чтобы ты остался", тогда бы у нас сейчас не было этого разговора. Вдобавок я должен думать о своей дальнейшей карьере. Я бы не сказал, что они подталкивали меня к уходу из клуба или говорили о своем желании избавиться от меня, но не было такого момента, когда бы я почувствовал, что клуб или кто-нибудь хочет сохранить меня".



"Я на заключительной стадии своей карьеры, и я хочу быть счастлив, играя в футбол. Я хочу играть. Я не хочу сидеть на лавке и выходить на 10 минут матча. И я знал, что это окажет влияние на мои шансы играть за сборную Англии".



"Люди думают, что я перешел сюда из-за денег. Но в реальности это совершенно не так. Люди могут поверить мне или нет, но в моей жизни и моей карьере деньги никогда не были мотивацией. Никогда. Не поймите меня неправильно — условия сделки должны быть правильными, когда ты переходишь. Ты должен зарабатывать, ты должен чувствовать себя желанным, ты должен чувствовать, что тебя ценят. И деньги играют в этом свою роль. Но это не было единственной причиной. Мы обсудили перспективы, прежде чем даже упомянули деньги".



"700,000 фунтов в неделю? Нет. Хотел бы я, чтобы это так. Эти цифры просто не соответствуют истине, правда. Но, повторюсь, это должно быть правильно и в плане финансов. Я не говорю, что это предложение не было правильным или что мне плохо платят, потому что это хорошие деньги и хорошая сделка, но это не те цифры, о которых писали. Нет".



"Стиви никогда не упоминал деньги. Со Стиви я обсуждал лишь футбол и проект. Да он и сам сказал, что не хочет влезать в денежные дела. Наши разговоры были только о том, чего мы можем достичь вместе, развивая клуб и развивая лигу", — сообщил Хендерсон The Athletic.