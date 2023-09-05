Поденсе вернулся в "Олимпиакос"

Вингер "Вулверхэмптона" Даниэл Поденсе вернулся в греческий "Олимпиакос" на правах аренды.

Именно из "Олимпиакоса" Поденсе и прибыл в "Вулверхэмптон" в январе 2020, будучи купленным за 19 миллионов фунтов.



С тех пор Даниэл сыграл 105 матчей за "волков" и забил 16 голов, включая шесть в прошлом сезоне, когда клуб с "Молинью" продлил свою прописку в Премьер-Лиге.



Однако теперь 27-летний португалец возвращается в "Олимпиакос", который взял его в аренду до конца сезона 2023/24.



Перед тем, как вернуться в Грецию, Поденсе заключил с "Вулверхэмптоном" новый контракт до июня 2025 с опцией продления на 12 месяцев. Это позволит "волкам" защитить трансферную стоимость игрока.