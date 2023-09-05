Байи переходит из "Юнайтед" в "Бешикташ"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи согласовал свой переход в турецкий "Бешикташ".

Вернувшись после сезона аренды в "Марселе", Байи с самого начала знал, что ему нет места в планах главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на кампанию 2023/24.



Однако 29-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара затянул с поисками нового пристанища и переходит в "Бешикташ" только сейчас, благо трансферное окно в Турции открыто до 15 сентября.



В июне 2016 Байи стал первым приобретением Жозе Моуриньо в качестве наставника "Юнайтед", перебравшись из "Вильярреала" за 30 миллионов фунтов.



С тех пор Байи провел 113 матчей за "Юнайтед" и забил единственный гол — в победном матче против "Суонси" в августе 2017 (0:4).



В сезоне 2016/17 Байи помог "Юнайтед" выиграть Кубок Лиги и Лигу Европы, однако травмы помешали Эрику утвердиться основным игроком на "Олд Траффорд".



Добавим, в "Бешикташ" Байи переходит на условиях постоянного трансфера. Финансовые условия сделки не разглашаются.