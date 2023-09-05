Байи переходит из "Юнайтед" в "Бешикташ"

Эрик Байи Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи согласовал свой переход в турецкий "Бешикташ".

Вернувшись после сезона аренды в "Марселе", Байи с самого начала знал, что ему нет места в планах главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на кампанию 2023/24.

Однако 29-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара затянул с поисками нового пристанища и переходит в "Бешикташ" только сейчас, благо трансферное окно в Турции открыто до 15 сентября.

В июне 2016 Байи стал первым приобретением Жозе Моуриньо в качестве наставника "Юнайтед", перебравшись из "Вильярреала" за 30 миллионов фунтов.

С тех пор Байи провел 113 матчей за "Юнайтед" и забил единственный гол — в победном матче против "Суонси" в августе 2017 (0:4).

В сезоне 2016/17 Байи помог "Юнайтед" выиграть Кубок Лиги и Лигу Европы, однако травмы помешали Эрику утвердиться основным игроком на "Олд Траффорд".

Добавим, в "Бешикташ" Байи переходит на условиях постоянного трансфера. Финансовые условия сделки не разглашаются.


Метки Байи, Бешикташ, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 05.09.2023 11:38 # narcot
    сильнейший цз в команде

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  2. kagawa 05.09.2023 11:01 # kagawa
    легенда спасибо за все трофеи

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  3. vyrentz 05.09.2023 10:02 # vyrentz
    Еще один мега удачный маночный трансфер

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