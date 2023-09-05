FA мечтает, чтобы Гвардиола стал преемником Саутгейта

Гарет Саутгейт, вероятно, покинет должность главного тренера сборной Англии после Евро-2024, и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" может занять его место.

Саутгейт едва не покинул свой пост еще прошлой зимой, впав в рефлексию после вылета своей команды со стадии 1/4 финала Чемпионата Мира в Катаре.



Боссам FA стоило больших трудов уговорить Саутгейта продолжить свою работу, однако Ассоциация ожидает, что международный турнир в Германии следующим летом станет последним для Гарета.



По информации Daily Mail, кандидатом мечты на роль преемника Саутгейта для FA является Гвардиола, который добился грандиозных успехов с "Сити" после своего назначения в 2016 году.



Нюанс в том, что контракт Гвардиолы с "Сити" истекает в 2025 году — через 12 месяцев после Евро-2024. Вдобавок зарплата Хосепа стала бы тяжелой ношей для Ассоциации, которая до сих пор не оправилась после 300 миллионов фунтов убытков из-за пандемии коронавируса.



Гвардиола никогда не скрывал своего желания однажды поработать на международном уровне, однако Хосеп известен своей политической позицией насчет независимости Каталонии, что может помешать ему возглавить сборную Испании. Тогда Англия могла бы стать вариантом для него.



Источник добавляет, что в теории Саутгейт может задержаться на своем посту и до ЧМ-2026. Это будет зависеть от выступления англичан на Евро-2024 и от того, какие предложения поступят Гарету в обозримом будущем.